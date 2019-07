Cinco pessoas morrem em acidentes na região

DA REDAÇÃO – Entre sexta-feira (5) e domingo (7), cinco graves acidentes foram registrados na região, sendo três em Manhuaçu e dois em São João do Manhuaçu. Cinco pessoas morreram.

Noite de sexta-feira

Um acidente envolvendo a motocicleta em que estava acabou vitimando fatalmente a funcionária pública da Secretaria da Educação de Manhuaçu Marcilene Maria Félix. Ela trabalhava na Escola Municipal do Bairro São Jorge.

O acidente foi registrado na BR-116, na noite da última sexta-feira (5), na entrada do Córrego dos Costa, região de São Pedro do Avaí, distrito de Manhuaçu.

A vítima conduzia uma motocicleta e faleceu no momento do acidente. Bombeiros não chegaram a serem acionados. Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou a ocorrência.

A Prefeitura de Manhuaçu emitiu nota de pesar pela morte da funcionária.

Madrugada de sábado

A jovem identificada como Fernanda, moradora do Bairro São Jorge, morreu vítima de um capotamento de veículo no km 596 da BR-116, entre Realeza e São João do Manhuaçu, na madrugada do último sábado (6).

Segundo o registro do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados à 0h53. Chegaram ao local e encontraram o motorista Rodrigo José Garcia, 33 anos, na margem da estrada.

A mulher morreu no local. O corpo foi retirado do veículo após o acionado do serviço funerário. Fernanda era moradora do bairro São Jorge, em Manhuaçu.

A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pelo veículo Celta. O condutor não sofreu ferimentos e relatou que perdeu o controle da direção quando estava retornando de São João do Manhuaçu para Manhuaçu. O carro saiu da pista e capotou.

Tarde de sábado

O empresário e ciclista Edmilson Alves Machado morreu após ser atropelado por uma carreta no trecho da BR-116, entre Vilanova e São Pedro do Avaí (distritos de Manhuaçu). A ocorrência foi no início da tarde de sábado (6).

Segundo as informações preliminares, Edmilson e alguns amigos praticavam o ciclismo na região. Ele foi atropelado enquanto conduzia uma bicicleta no acostamento, na subida de São Pedro para Vilanova. O empresário sofreu diversas fraturas e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu esteve no local. O motorista da carreta foi atendido em estado de choque. Ele é de Leopoldina.

A Polícia Rodoviária Federal e a perícia técnica da Polícia Civil foram acionadas para as providências sobre o acidente.

Edmilson Alves Machado era responsável pela Mecânica Machado, no trevo do Cafeicultor em Manhuaçu. Nas redes socais, amigos lamentaram a morte do empresário e ciclista.

O velório ocorreu no Cemitério Campo das Flores, em Manhuaçu.

Domingo

Dois motociclistas morreram em acidentes no trecho da BR-116, em Vila de Fátima e São João do Manhuaçu durante o domingo (7).

A primeira ocorrência foi às 2h47 no km 575 na região de Vila de Fátima. Tratava-se de queda de motocicleta com duas vítimas. Luciano Dias da Cruz, 20 anos, morreu no local. O Corpo de Bombeiros socorreu a segunda vítima Joeldson Carlos Ferreira com traumatismo craniano grave, corte no rosto e desacordado. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu.

A segunda ocorrência foi no km 597 da BR-116, entre Realeza e São João do Manhuaçu, às 8h. Marco Antônio Ferreira, de 48 anos, estava numa motocicleta e, aparentemente, perdeu o controle da direção ao passar num quebra-molas. A moto caiu numa ribanceira de cerca de 15 metros. O piloto morreu no local.

