CÂMERA REGISTRA SUSTO: Carro atinge carrinho de bebê com criança de um ano e nove meses no Centro

CARATINGA – Uma câmera de monitoramento registrou um susto enorme na manhã desta sexta-feira (8), no centro de Caratinga, na faixa de pedestres que ficar nas proximidades da loja Leão dos Retalhos. Um carro de passeio, ao realizar uma manobra, atingiu um carrinho de bebê que era empurrado por uma mulher que atravessava a faixa. Dentro do carrinho estava uma criança de um ano e nove meses.

As imagens de segurança (que possuem carimbo de tempo por volta das 10h08) mostram a movimentação normal da rua quando o veículo, ao tentar estacionar ou manobrar, avança sobre a área de pedestres e toca no carrinho. Com o impacto, o carrinho foi deslocado, mas não chegou a tombar totalmente.

Apesar do forte impacto visual e do susto, não houve feridos. A criança estava devidamente presa ao cinto de segurança do carrinho e não sofreu lesões aparentes. Populares ajudaram a desprender o carrinho. Uma familiar confidenciou que a criança se assustou muito com essa situação.