Vacina contra a dengue já está disponível em Caratinga

A vacina contra a dengue já chegou a Caratinga e está sendo aplicada gratuitamente em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, tanto na sede quanto nos distritos.

A iniciativa faz parte das ações de prevenção e combate à dengue, doença que tem preocupado autoridades de saúde em todo o país, especialmente em períodos de maior incidência do mosquito Aedes aegypti.

Para receber a vacina, é necessário apresentar no dia da aplicação:

Documento oficial com foto

CPF

Cartão de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Atenção também para algumas orientações importantes:

Pessoas que tiveram dengue recentemente devem aguardar seis meses para receber a primeira dose da vacina;

Quem recebeu a primeira dose entre os 10 e 14 anos poderá tomar a segunda dose até os 17 anos, respeitando o intervalo recomendado.

A vacinação é fundamental para reduzir casos graves da doença e proteger a população mais jovem. Pais e responsáveis são orientados a procurar a UBS mais próxima para garantir a imunização dentro do prazo indicado.