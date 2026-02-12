Prefeitura promove novas mudanças no primeiro escalão

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga oficializou, nesta terça-feira (10), novas exonerações e nomeações em cargos estratégicos da administração municipal. As alterações, publicadas por meio de decretos executivos, reforçam um cenário de mudanças consideradas constantes no primeiro escalão do governo.

Por meio do Decreto Executivo nº 044/2026, foram exonerados dos cargos comissionados de superintendente de Obras Públicas, Gustavo Henrique Costa de Paula, e de superintendente de Contratos e Licitações, Geovana da Silva Leite Correia. O ato retroage a 9 de fevereiro de 2026.

Na sequência, o Decreto Executivo nº 045/2026 nomeou Gustavo Henrique Costa de Paula para o cargo de secretário municipal de Obras Públicas e Defesa Social, com efeitos retroativos a 10 de fevereiro.

Também foi publicada a exoneração do então procurador-geral do município, Valdinei Bernardo Calais, conforme o Decreto Executivo nº 046/2026, com efeitos a partir de 10 de fevereiro. Porém, o Decreto Executivo nº 049/2026, publicado em 11 de fevereiro, o nomeou para o cargo de superintendente de Contratos e Licitações. O ato entrou em vigor na data de sua publicação.

Já o Decreto Executivo nº 047/2026 nomeou Geovana da Silva Leite Correia para o cargo de superintendente de Gestão Administrativa, igualmente com efeitos retroativos a 10 de fevereiro.

As movimentações envolvem setores considerados centrais na gestão pública, como Obras, Defesa Social, Procuradoria e Gestão Administrativa — áreas diretamente ligadas à execução de políticas públicas e à organização interna da Prefeitura.

Novo procurador

Em complemento às mudanças, a Prefeitura anunciou a nomeação de Rodrigo Menezes como novo procurador do município.

Graduado em Direito, Rodrigo Menezes possui experiência nas áreas Administrativa, Trabalhista e Civil, além de trajetória em assessoramento institucional e gestão pública. Segundo informações divulgadas pela administração, ele já atuou em funções estratégicas em autarquia profissional, com destaque para liderança administrativa, elaboração de pareceres, condução de processos administrativos e atuação em contratos e licitações.

Com as alterações, a Procuradoria-Geral passa a contar com novo comando, integrando o conjunto de mudanças promovidas recentemente na estrutura administrativa do município.

Novo secretário de Obras

Natural de Caratinga, Gustavo Henrique Costa de Paula é formado em Engenharia Civil e possui oito anos de experiência profissional na área. Ao longo da carreira, atuou diretamente em obras de mineração e infraestrutura, participando de projetos de diferentes portes e níveis de complexidade técnica.

Entre as atribuições já exercidas estão o planejamento, acompanhamento e execução de obras, gestão de equipes, fiscalização de serviços, controle de cronogramas físicos e financeiros, leitura e interpretação de projetos, além da aplicação de normas técnicas e de segurança.

Sua experiência inclui ainda coordenação de frentes de trabalho, suporte técnico em campo e interface com diferentes setores envolvidos nas etapas de execução. Com vivência prática em obras de infraestrutura, acumulou conhecimento em processos construtivos, logística de canteiro, controle de qualidade e otimização de recursos, com foco em eficiência operacional e cumprimento de prazos.

À frente da Secretaria de Obras, a expectativa é de atuação voltada ao desenvolvimento urbano, à melhoria da infraestrutura municipal e ao aprimoramento dos serviços prestados à população, com ênfase em planejamento e gestão técnica dos recursos públicos.