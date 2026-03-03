PAINEL 03/03/2026

Catita

O vereador Catita foi o primeiro a usar a tribuna na reunião da Câmara dessa segunda-feira (2), e informou que esteve na prefeitura com o chefe de gabinete Lucas, alinhando demandas da comunidade de Santa Luzia, destacando que muitas melhorias devem acontecer assim que o tempo melhorar. “Reconheço a preocupação da população com as estradas, que estão com buracos e lama devido ao excesso de chuvas, mas a chuva é necessária, é motivo de gratidão”. Além disso, o vereador disse que o motorista deixou do carro da Saúde deixou o cargo por questões pessoais, mas que em breve outro estará disponível para atender a população e o posto.

Juarez

O vereador Juarez destacou a cerimônia realizada em Caratinga com a presença do governador em exercício, Mateus Simões, que anunciou importantes investimentos para o município, especialmente na área da saúde. Segundo ele, os recursos irão fortalecer a atenção primária e ampliar o atendimento, garantindo que praticamente 100% da população receba cuidados ainda mais adequados.

Protocolos

Aproveitando a visita, Juarez protocolou alguns pedidos ao governo estadual. Entre eles, solicitou atenção especial às ILPIs — Lar dos Idosos Monsenhor Rocha e Geraldo Sales — pedindo apoio financeiro e a implantação de academia ao ar livre para melhorar a saúde e o convívio dos idosos, já que as instituições enfrentam dificuldades.

Providências após as chuvas

O vereador também solicitou providências urgentes, após o período chuvoso, nas rodovias MG-329(Caratinga a Bom Jesus do Galho), MG-425, (Caratinga a entre Folhas) BR-458 (Caratinga a Ipatinga) e BR-474(Caratinga a Piedade de Caratinga), que apresentam problemas como queda de árvores, barreiras e falta de sinalização, colocando a população em risco.

Ricardo Angola

O vereador Ricardo Angola reforçou a necessidade urgente de implantação de uma rede pluvial na Rua Francisco Ferreira, próximo à entrada do campo de Sapucaia, onde um forte alagamento recente invadiu casas populares. Segundo ele, a rede atual não suporta o volume de água, e a demanda já foi levada ao secretário de Obras, sendo agora reiterada.

Rio Doce

Ricardo também voltou a defender a implantação da tarifa zero no transporte coletivo em Caratinga, destacando que cidades de porte semelhante já adotaram a medida. Além disso, ressaltou a importância de resolver o débito pendente com a empresa Rio Doce, para garantir o custeio do serviço, e impedir a suspensão do transporte coletivo no município.

José Cordeiro

O vereador José Cordeiro defendeu a criação de um projeto de lei para instituir a Zona Escolar Segura em Caratinga, abrangendo todas as escolas do município, especialmente onde há grande fluxo de veículos. A proposta, sugerida pelo sargento Cláudio, da Polícia Militar, prevê medidas como redução da velocidade para 20 ou 30 km/h nas áreas escolares, proibição da circulação de caminhões, ônibus e veículos de treinamento, além de maior organização do trânsito. Ele destacou situações de risco, como veículos pesados estacionados próximos às escolas, que prejudicam a visibilidade, e a circulação de carros de autoescola no bairro Santa Zita em horários de entrada e saída dos alunos. Como alternativas, sugeriu o fechamento parcial de ruas com cones nos horários de pico e reforço na atuação dos agentes de trânsito, priorizando a prevenção de acidentes e a segurança das crianças.

Jéssica

A vereadora Jéssica apresentou um projeto de lei, de sua autoria, que começará a tramitar na Câmara, autorizando o sepultamento de animais domésticos, como cães e gatos, em jazigos familiares, desde que cumpridas todas as normas sanitárias. Ela explicou que a iniciativa foi motivada após a sanção de uma lei estadual em São Paulo, amplamente divulgada pela imprensa, e destacou que outras cidades já estão se antecipando mesmo antes de legislação estadual específica em Minas Gerais.Segundo a vereadora, a proposta não cria obrigação, mas garante o direito às pessoas que desejam enterrar seus animais de estimação junto à família, reconhecendo que, para muitos, os pets são parte do núcleo familiar. O município ficaria responsável por conceder a autorização e estabelecer regras claras para a prática.

Elzo

O vereador Elzo iniciou sua fala prestando solidariedade às vítimas das fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá, que sofreram graves tragédias com mortes e grande destruição. Relatou que também ficou apreensivo com a situação na região, especialmente ao ver o grande volume de água em Santa Rita, mas destacou que, felizmente, o município superou o momento crítico. Ele ressaltou que o serviço realizado no trecho do Rio Caratinga, na região do Bairro das Graças, Rua Niterói e na extensão da Avenida Professor Armando Alves, foi fundamental para dar maior vazão à água que desceu de Santa Rita, evitando consequências mais graves no centro da cidade.

Pedrinho da Cachaça

Pedrinho disse que a estrada da BR-474 de Caratinga a Ipanema precisa de manutenção com urgência. “Não é obrigação do município porque é federal, mas faz parte do nosso município, e o Dnit não está tendo o compromisso de manter os contratos, não sei o motivo do descontrole. Então aqui fica meu pedido que quem tiver mais autoridade peça para que seja feito esse contrato mais rápido para limpar essas estradadas”.