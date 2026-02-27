Mesmo com queda geral de matrículas, Educação Especial avança em Caratinga

Dados foram apresentados na divulgação do Censo Escolar 2025
CARATINGA– O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta quinta-feira (26) os resultados preliminares da primeira etapa do Censo Escolar 2025, apontando redução no número de matrículas na educação básica em todo o país.
Segundo os dados oficiais, foram registrados 46,018 milhões de estudantes distribuídos em 178,76 mil escolas públicas e privadas. Em 2024, o total era de 47.088.922 alunos, o que representa uma queda de 2,29%, equivalente a 1,082 milhão de estudantes a menos nas salas de aula.
A redução acompanha uma tendência observada nos últimos anos e está associada principalmente às mudanças demográficas e à queda na taxa de natalidade. O Censo Escolar é considerado o principal levantamento estatístico da educação básica brasileira e serve de base para a formulação de políticas públicas, distribuição de recursos do Fundeb e cálculo de indicadores educacionais.
Em Caratinga, os números mostram que o município também registrou redução no total de matrículas, porém em percentual inferior ao índice nacional. Em 2024, foram contabilizadas 13.856 matrículas no ensino regular, abrangendo Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de 598 matrículas na Educação Especial, totalizando 14.454 estudantes.
Já em 2025, o total passou para 13.478 matrículas no ensino regular e 728 na Educação Especial, somando 14.206 alunos. O comparativo indica redução de 378 matrículas no ensino regular, crescimento de 130 matrículas na Educação Especial e uma queda geral de 248 estudantes, o que corresponde a uma variação negativa de 1,71%. O percentual é inferior à média nacional de 2,29%, demonstrando que o impacto local foi menor do que o observado no cenário brasileiro.
Um dos destaques em Caratinga é o aumento expressivo na Educação Especial, que registrou crescimento de aproximadamente 21,7% em relação ao ano anterior, indicando ampliação do atendimento inclusivo nas redes municipal e estadual de ensino.
Matrículas registradas na Educação Especial- 2025
|Matrícula inicial
|Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos)
|EJA
|Educação Infantil
|Ensino Fundamental
|Médio
|EJA Presencial
|Creche
|Pré- escola
|Anos Iniciais
|Anos Finais
|Fundamental
|Médio
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|201
|10
|91
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|28
|67
|35
|246
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|0
|21
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|28
|81
|35
|267
|0
|205
|10
|92
|8
|0
|1
Matrículas Educação Especial- 2024
|Unidades da Federação Municípios
Dependência Administrativa
|Matrícula inicial
|Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos)
|EJA
|Educação Infantil
|Ensino Fundamental
|Médio
|EJA Presencial
|Creche
|Pré- escola
|Anos Iniciais
|Anos Finais
|Fundamental
|Médio
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|CARATINGA
|Estadual Urbana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|190
|7
|69
|5
|1
|1
|Estadual Rural
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|Municipal Urbana
|0
|33
|52
|21
|193
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|Municipal Rural
|0
|0
|6
|0
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Estadual e Municipal
|0
|33
|58
|21
|207
|0
|194
|7
|70
|5
|2
|1
Matrículas iniciais- 2024
|Unidades da Federação Municípios
Dependência Administrativa
|Matrícula inicial
|Ensino Regular
|EJA
|Educação Infantil
|Ensino Fundamental
|Médio
|EJA Presencial
|Creche
|Pré- escola
|Anos Iniciais
|Anos Finais
|Fundamental
|Médio
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|CARATINGA
|Estadual Urbana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.337
|82
|2.256
|278
|72
|100
|Estadual Rural
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|135
|0
|53
|0
|0
|0
|Municipal Urbana
|38
|1.427
|1.249
|364
|3.799
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|0
|Municipal Rural
|0
|0
|182
|0
|450
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Estadual e Municipal
|38
|1.427
|1.431
|364
|4.249
|0
|3.472
|82
|2.309
|278
|106
|100
Matrículas iniciais- 2025
|Unidades da Federação Municípios
Dependência Administrativa
|Matrícula inicial
|Ensino Regular
|EJA
|Educação Infantil
|Ensino Fundamental
|Médio
|EJA Presencial
|Creche
|Pré- escola
|Anos Iniciais
|Anos Finais
|Fundamental
|Médio
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|Parcial
|Integral
|CARATINGA
|Estadual Urbana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.074
|68
|2.202
|314
|12
|21
|Estadual Rural
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|131
|0
|49
|0
|41
|37
|Municipal Urbana
|40
|1.418
|1.127
|392
|3.892
|0
|0
|0
|0
|0
|38
|0
|Municipal Rural
|0
|0
|172
|0
|450
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Estadual e Municipal
|40
|1.418
|1.299
|392
|4.342
|0
|3.205
|68
|2.251
|314
|91
|58