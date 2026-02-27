Facebook Instagram Youtube Twitter

Mesmo com queda geral de matrículas, Educação Especial avança em Caratinga

Dados foram apresentados na divulgação do Censo Escolar 2025

CARATINGA–  O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta quinta-feira (26) os resultados preliminares da primeira etapa do Censo Escolar 2025, apontando redução no número de matrículas na educação básica em todo o país.

Segundo os dados oficiais, foram registrados 46,018 milhões de estudantes distribuídos em 178,76 mil escolas públicas e privadas. Em 2024, o total era de 47.088.922 alunos, o que representa uma queda de 2,29%, equivalente a 1,082 milhão de estudantes a menos nas salas de aula.

A redução acompanha uma tendência observada nos últimos anos e está associada principalmente às mudanças demográficas e à queda na taxa de natalidade. O Censo Escolar é considerado o principal levantamento estatístico da educação básica brasileira e serve de base para a formulação de políticas públicas, distribuição de recursos do Fundeb e cálculo de indicadores educacionais.

Em Caratinga, os números mostram que o município também registrou redução no total de matrículas, porém em percentual inferior ao índice nacional. Em 2024, foram contabilizadas 13.856 matrículas no ensino regular, abrangendo Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de 598 matrículas na Educação Especial, totalizando 14.454 estudantes.

Já em 2025, o total passou para 13.478 matrículas no ensino regular e 728 na Educação Especial, somando 14.206 alunos. O comparativo indica redução de 378 matrículas no ensino regular, crescimento de 130 matrículas na Educação Especial e uma queda geral de 248 estudantes, o que corresponde a uma variação negativa de 1,71%. O percentual é inferior à média nacional de 2,29%, demonstrando que o impacto local foi menor do que o observado no cenário brasileiro.

Um dos destaques em Caratinga é o aumento expressivo na Educação Especial, que registrou crescimento de aproximadamente 21,7% em relação ao ano anterior, indicando ampliação do atendimento inclusivo nas redes municipal e estadual de ensino.

Matrículas registradas na Educação Especial- 2025

Matrícula inicial
Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) EJA
Educação Infantil Ensino Fundamental Médio EJA Presencial
Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental Médio
Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral
0 0 0 0 0 0 201 10 91 8 0 0
0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1
1 28 67 35 246 0 0 0 0 0 0 0
0 0 14 0 21 0 0 0 0 0 0 0
1 28 81 35 267 0 205 10 92 8 0 1

 

Matrículas Educação Especial- 2024

 

Unidades da Federação  Municípios
Dependência Administrativa		 Matrícula inicial
Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) EJA
Educação Infantil Ensino Fundamental Médio EJA Presencial
Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental Médio
Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral
CARATINGA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 190 7 69 5 1 1
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
Municipal Urbana 0 33 52 21 193 0 0 0 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 33 58 21 207 0 194 7 70 5 2 1

 

Matrículas iniciais- 2024

Unidades da Federação  Municípios
Dependência Administrativa		 Matrícula inicial
Ensino Regular EJA
Educação Infantil Ensino Fundamental Médio EJA Presencial
Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental Médio
Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral
CARATINGA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 3.337 82 2.256 278 72 100
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 135 0 53 0 0 0
Municipal Urbana 38 1.427 1.249 364 3.799 0 0 0 0 0 34 0
Municipal Rural 0 0 182 0 450 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 38 1.427 1.431 364 4.249 0 3.472 82 2.309 278 106 100

 

 

Matrículas iniciais- 2025

Unidades da Federação  Municípios
Dependência Administrativa		 Matrícula inicial
Ensino Regular EJA
Educação Infantil Ensino Fundamental Médio EJA Presencial
Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental Médio
Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral
CARATINGA
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 3.074 68 2.202 314 12 21
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 131 0 49 0 41 37
Municipal Urbana 40 1.418 1.127 392 3.892 0 0 0 0 0 38 0
Municipal Rural 0 0 172 0 450 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 40 1.418 1.299 392 4.342 0 3.205 68 2.251 314 91 58

 

 

 

