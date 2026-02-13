Confira funcionamento do comércio e dos bancos no Carnaval

CARATINGA– O comércio de Caratinga terá horário diferenciado durante o Carnaval 2026. A definição foi estabelecida por consenso entre as entidades representativas, visando manter o equilíbrio nas relações entre empregadores e empregados e preservar o bom ambiente institucional.

De acordo com o comunicado, a segunda-feira de Carnaval (16) será considerada, neste ano, como data de comemoração do Dia do Comerciário. Os empregados que trabalharem nesta data deverão receber folga compensatória ou o pagamento do dia em dobro, mediante acordo entre empregador e empregado.

Funcionamento nos demais dias

Quanto à quarta-feira (18), o funcionamento do comércio ficará a critério de cada lojista, podendo optar pelo funcionamento normal ou pela abertura a partir das 12h, conforme tradição local.

A orientação é assinada pela ACIC, Sindicomércio Caratinga e CDL Caratinga.

Lojistas e consumidores devem ficar atentos às decisões individuais de cada estabelecimento, especialmente na quarta-feira de Cinzas, quando a abertura poderá ocorrer apenas no período da tarde.

BANCOS

Os bancos não funcionam na próxima segunda-feira (16) e terça-feira (17). Os atendimentos serão retomados na quarta-feira (18), a partir de 12h.

A recomendação é de que os clientes priorizem o uso de canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

BOX:

O horário sugerido pelas entidades para o comércio é: