Caratinga se mobiliza para ajudar vítimas das chuvas em Ubá e Juiz de Fora

CARATINGA- Diante do cenário de destruição provocado pelas fortes chuvas que atingiram cidades da Zona da Mata mineira nesta semana, a população de Caratinga iniciou uma grande mobilização solidária para arrecadar donativos destinados às famílias de Ubá e Juiz de Fora. Os temporais deixaram dezenas de mortos, centenas de desabrigados e bairros inteiros devastados.

Atendendo ao chamado e movidos por corações solidários, muitos caratinguenses já começaram a contribuir com alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal. A campanha teve início às 17h de terça-feira e, em poucas horas, superou as expectativas dos organizadores pelo volume expressivo de doações recebidas.

O empresário Clayson dos Reis Pereira, que está à frente da iniciativa, reforçou o apelo à população. “Estamos aqui, mais uma vez, doando o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, que é o nosso amor ao próximo, para estar pedindo para os nossos irmãos das cidades de Ubá e Juiz de Fora”.

Clayson chama atenção para a urgência da situação e destaca a solidariedade de Caratinga e região em outras campanhas. “Estão precisando, com muita urgência da nossa ajuda? Somos pessoas de uma cidade tão humana que é a cidade de Caratinga. Já fizemos, em outra hora, uma campanha que foi uma doação para o Rio Grande do Sul, que foi de grande sucesso, e estamos aqui, mais uma vez, pedindo”.

Envio das doações

A previsão é que um caminhão carregado com as doações siga para as regiões afetadas na manhã desta sexta-feira (27), levando os primeiros donativos arrecadados pela população caratinguense.

Mesmo com o envio inicial, a mobilização continuará. Outro caminhão permanecerá na Praça Cesário Alvim, no Centro de Caratinga, para continuar recebendo contribuições e organizar novas remessas, além da possibilidade de ampliação para outros pontos de coleta na cidade.

As arrecadações serão destinadas diretamente às famílias atingidas, que enfrentam perdas materiais, falta de itens básicos e dificuldades para recomeçar após os temporais.

Os organizadores reforçam que toda ajuda é bem-vinda e destacam que este é o momento de união. A campanha segue ativa, mostrando mais uma vez a força solidária do povo de Caratinga diante da dor de cidades irmãs.

BOX:

O que doar

A organização pede, principalmente:

Kit de limpeza

Kit de higiene pessoal

Alimentos não perecíveis (exceto sal e fubá)

Água mineral

BOX:

Onde doar

Ponto de coleta:

Praça Cesário Alvim – Centro

Caratinga/MG (atrás da Catedral)

PIX para doações em dinheiro:

16454984680