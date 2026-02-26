CARATINGA AFRO 10 ANOS

Movimento comemora década de atividades com extensa programação cultural

CARATINGA – No início do mês de março, o Q-Arte Instituto Cultural promove uma edição especial do festival Caratinga Afro. O evento, já tradicional no calendário da cidade, celebra os 10 anos de criação do coletivo e deve trazer diversas manifestações culturais e artísticas da ancestralidade afro-brasileira. A programação será realizada, em sua maior parte, no dia 8 de março a partir das 16h na Praça da Estação.

De acordo com a idealizadora do coletivo, Ana Paula Faustino, o Caratinga Afro promove a chamada “afrobetização”, termo que define um processo educativo e de letramento racial focado em inserir elementos históricos, culturais e sociais de matriz africana e afro-brasileira, visando combater o racismo estrutural. “Nossa proposta é organizar ações contínuas de educação antirracista por meio da arte, da memória, da ancestralidade e da valorização da nossa identidade”, conta.

O movimento surgiu em 2016 a partir de três sessões fotográficas que destacavam os cabelos afros como símbolo de autoestima e pertencimento. Entre 2017 e 2022, o Caratinga Afro promoveu rodas de conversa em praças públicas, oficinas em escolas e universidades, além de festivais e cine-debates no Casarão das Artes. Em 2023, consolidou-se oficialmente como Q-Arte Instituto Cultural Caratinga Afro, ampliando sua atuação no terceiro setor. No mesmo ano, realizou o primeiro festival oficial em praça pública. Desde 2024, possui certificação como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura.

Para os membros do coletivo, essa trajetória é lembrada com orgulho. “Ao olhar para trás, vejo o quanto crescemos. Vidas foram impactadas, artistas foram formados e uma rede de pertencimento se consolidou na cidade. Esse marco de 10 anos só foi possível pelas pessoas que permaneceram, pelas que passaram e pelas que chegaram ao longo do caminho. Cada transição fortaleceu o movimento e nos trouxe até este novo ciclo. Como sempre digo: nunca impeça a arte de ser livre”, declara Ana Paula Faustino.

Programação

Entre as atrações do evento deste ano, há nomes conhecidos e inéditos. Desde o samba da Charanga Caratinga, a capoeira do grupo Abadá e a pintura corporal do artista Tales Oliveira até jovens talentos que despontaram em função das atividades do Q-Arte. É o caso das dançarinas Ilmara Santos e Bruna AStar, que participaram das oficinas do projeto A.Cor.Da Caratinga Afro, em 2023.

O festival Caratinga Afro 10 Anos conta com apoio estadual da Política Nacional Aldir Blanc e parceria com a Prefeitura Municipal de Caratinga. A programação completa está disponível nas redes sociais do Q-Arte Instituto Cultural. No Instagram, o endereço é @qarte.oficial.