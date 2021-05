Ciclista morre em acidente em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Um acidente fatal foi registrado nesta sexta-feira (28) na rua Vital Martins Bueno, em Bom Jesus do Galho. A vítima foi o ciclista Reinaldo de Araújo Gomes, 42 anos.

Por volta das 16h, a Polícia Militar foi solicitada pelo filho de Reinaldo, que informou que o pai morreu em virtude de acidente de trânsito no período da manhã, apresentando na hora da solicitação uma certidão de óbito. O solicitante disse que, segundo testemunhas, seu pai estava passando pela rua de bicicleta quando um veículo esbarrou nele e o derrubou. Com a queda, houve traumatismo cranioencefálico, o que resultou a morte, segundo laudo do IML.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada, porém não compareceu devido ao local não estar preservado. As condições do acidente, bem como ocorreu os fatos foram verificados em uma câmera de segurança pertencente à uma funerária, onde segundo filmagens, constatou que um veículo estacionou às 09h32 no local dos fatos, e que às 09h34 a vítima transitava de bicicleta, vindo o condutor a abrir a porta do veículo (motorista), momento que o ciclista bateu na porta e caiu ao solo. Que o condutor estava no local aguardando socorro, o qual chegou às 09h36, tendo o condutor e seu auxiliar ajudado ainda a colocar a vítima em uma ambulância para ser socorrida. Às 09h40 o veículo saiu do local. Foi feito contato com a proprietária de uma loja, que relatou que a empresa havia deixado algumas mercadorias em seu estabelecimento. Ela ainda apresentou um “boleto para pagamento” com os dados da empresa dona do veículo, empresa esta que é sediada em Caratinga.

Foram realizadas diligências na cidade de Caratinga com intuito de localizar e identificar o condutor do veículo. O condutor foi encontrado e narrou a mesma versão vista pelas imagens. Em seguida, foi feito contato com a escrivã de Polícia Civil, que comunicou o fato ao delgado de plantão, sendo dito que o condutor poderia se apresentar em data posterior, “já que se trata de um homicídio culposo e ainda foi prestado o devido socorro à vítima”.