Chuvas atingem Dom Cavati

Prefeito também decretou estado de emergência

DOM CAVATI – A cidade de Dom Cavati foi outro lugar afetado pelas fortes chuvas de sábado (25) e domingo (26). Em virtude da situação causada, o prefeito José Santana Júnior assinou decreto declarando que o município está em ‘estado de emergência’.

As chuvas inundaram ruas e casas e trouxeram muitos prejuízos. Na madrugada de sábado para domingo pessoas ficaram ilhadas, dentre elas um cadeirante, e foram resgatadas pelos bombeiros. A zona rural do município também foi muito afetada e até pontes foram danificadas.

No decreto, o pessoal explique a decisão de decretar estado de emergência, foi devido aos “estragos acarretados nos inúmeros imóveis, públicas e particulares, tais como INUNDAÇÃO, ALAGAMENTO, ruas interditadas, ruas com pavimentação danificadas, tais como retirada do asfaltamento e ou bloquetes, e ou de difícil locomoção em face do barro deixado pela inundação, derrubada de árvores, muros e os demais danos nas vias de acesso, como interrupção de estradas, deslizamentos e queda de barrancos, bem como prejuízos materiais da comunidade, tais como: parda de mobiliário, perda de vestimentas; cobertores, colchões, entre outros”.