Centro continua sendo o lugar com maior número de casos positivos de covid-19

CARATINGA- Foi divulgado o perfil epidemiológico de casos notificados de covid-19 em Caratinga, considerando os dados contabilizados até o sábado (06). Do total de 108 pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 92 estavam no Casu-Hospital Irmã Denise, cinco no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, quatro na Casa de Saúde e sete em outros municípios.

Em relação ao registro de casos por local de residência, se considerados casos positivos, negativos e em investigação, o Bairro Santa Cruz segue com o maior número de notificações, sendo 284. Em seguida, o centro com 277 casos notificados e o Bairro Nossa Senhora Aparecida com 158.

Já considerando somente casos positivos, o Centro continua sendo o que mais registrou pacientes diagnosticados com a covid-19. Também tiveram maior número de registros os bairros Santa Cruz e Nossa Senhora Aparecida.

Por faixa etária e sexo, a maioria dos infectados têm idade entre 30 e 39 anos, sendo 205 homens e 303 mulheres. Também chama atenção o registro de 22 pacientes menores de um ano.

1.342 pacientes notificados não possuem fatores de risco, 471 possuem e para 45 essa informação foi considerada ignorada.

Já a curva do registro de casos notificados e positivos por semana epidemiológica mostra um aumento considerável de casos positivos da semana 24 para a semana 25, sendo de 29 novos casos para 76. O maior número de pacientes diagnosticados foi na semana 26, sendo 102.

Em relação à testagem foram aplicados 308 testes pelo método RT-PCR, sendo 112 positivos e 196 negativos. Em relação a testes rápidos e sorologia (IgM e IgG), sendo 235 diagnosticados para a doença e 830 descartados.

220 casos foram descartados por critério clínico e epidemiológico. 265 casos seguiam em investigação.