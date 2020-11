Casu comunica 90% de ocupação de UTI Covid-19 adulto

20 leitos que tinham sido desmobilizados no dia 3 de novembro precisaram ser reativados

CARATINGA– Por meio de nota divulgada na tarde de ontem, a direção do Casu – Hospital Irmã Denise informou que os 20 leitos de UTI Covid-19 adulto que haviam sido desmobilizados no dia 3 de novembro, após avaliação da comissão do plano de contingência da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais (SESMG) e da Superintendência Regional de Saúde (GRS), foram novamente mobilizados e estão em pleno funcionamento na unidade.

Portanto, a capacidade de atendimento do hospital volta a ser 60 leitos de UTI Covid-19 adulto e 05 leitos UTI Covid-19 Pediátrico. “É importante esclarecer que a desmobilização dos leitos no período de baixa no número de casos foi uma ação realizada em todas as regiões do país em que houve a queda no número de internações”, destacou.

Embora a capacidade de atendimento tenha sido reestabelecida, o Casu ainda alertou que nesta sexta-feira (27), a ocupação já chegava a 90% nos leitos de UTI Covid-19 adulto e 40% de ocupação na UTI Covid-19 pediátrica. “Realizamos um apelo a toda a população de Caratinga e região para que colaborem e pratiquem todas as medidas de prevenção evitando aglomerações, e ficando em casa. Nossa equipe está fazendo todo o possível para atender aos pacientes e estamos trabalhando pela saúde de todos, pedimos que colaborem com este trabalho que é coletivo e se sensibilizem com a gravidade do momento”, finaliza.