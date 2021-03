Casal de Inhapim morre em grave acidente na BR-116

Colisão envolveu três veículos e foi registrada em Ubaporanga

UBAPORANGA – Uma tragédia deixou diversos rastros pelo asfalto no KM 515, da BR-116, próximo a entrada do município de Ubaporanga. Pedaços de veículos espalhados pela pista, um ônibus atravessado, um carro capotado, e dois corpos em caminhão F-4000. O grave acidente aconteceu por volta das 7h, e tirou a vida do casal José Geraldo da Cruz, de 61 anos, e Rita de Cássia Nogueira Cruz, de 54 anos, que morava no Córrego São Silvestre, na zona rural de Inhapim.

De acordo com o apurado pela reportagem, um ônibus de uma empresa seguia sentindo a Ubaporanga, quando colidiu frontalmente com o caminhão F-4000, conduzido por José Geraldo, que trafegava sentido a Caratinga. O caminhão ficou completamente destruído.

Atrás do caminhão e no mesmo sentido, o motorista Santos Dornelas do Carmo, de 45 anos, que conduzia o veículo Fiat Fiorino, para evitar outra colisão, jogou para o acostamento, saiu da pista e capotou, ele não ficou ferido.

De acordo com informações de um familiar, José Geraldo estava levando a esposa para fazer um exame médico no Casu, quando aconteceu o acidente.

O policial rodoviário federal Vander conversou com a imprensa e contou o que apurou de forma preliminar. “Ocorreu uma colisão frontal envolvendo um ônibus, um caminhão F-4000 e um Fiat Fiorino, que não chegou a colidir com os veículos. Ao ver a colisão, o Fiat Fiorino desviou, capotou e saiu da pista. Chovia no momento do acidente e ainda estamos fazendo levantamentos do que aconteceu. A princípio, foi uma colisão frontal”, disse Vander.

No ônibus estavam o motorista e quatro passageiros que, a princípio, tiveram ferimentos leves, e estavam muito abalados. O motorista do ônibus foi socorrido por uma ambulância e levado até a Casa de Saúde União, em Caratinga. Já um dos passageiros foi socorrido pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar, e os demais atendidos pelos socorristas do Grupamento de Resgate de Ubaporanga. A informação é de que os passageiros foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), em Caratinga

“Na chegada ao local, haviam dois óbitos, as duas vítimas do caminhão, e uma delas estava encarcerada. O Corpo de Bombeiros, por meio de técnicas de desencarceramento, conseguiu fazer a retirada dessa vítima, ficando aos cuidados da perícia os trabalhos recorrentes”, disse sargento Aline, do Corpo de Bombeiros.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, os corpos das vítimas foram liberados e levados pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.