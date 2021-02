Carro clonado apreendido no centro de Caratinga

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu um carro clonado no final da noite desta sexta-feira (19), na avenida Marechal Deodoro, centro de Caratinga. O condutor foi preso em flagrante por receptação.

A Polícia Militar de Minas recebeu informações da PM de São Paulo, dando conta de que um veículo Fiat Toro, Freedom, de cor vermelha, possivelmente, trataria-se de um “clone” e estaria transitando em Caratinga e região.

O veículo foi abordado no centro da cidade e durante as verificações foram constatados alguns sinais de adulteração no veículo, além de ser identificado o chassi original do automóvel que possui queixa de roubo em 3 de março de 2020, na cidade de São Paulo-SP.

Em virtude das constatações, o condutor do veículo foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o aspirante Warley, o motorista relatou que adquiriu o veículo há cerca de nove meses, na região do Vale do Aço. Ele pagou um valor proporcional e ainda continua pagando as prestações.

“Segundo o motorista, foram feitas algumas consultas num despachante e nada de suspeito havia sido levantado até agora com relação a propriedade do veículo”, explicou o PM.

O veículo foi removido a um pátio credenciado. O caso será investigado pela Polícia Civil.