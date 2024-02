CARNAVAL NA REGIÃO

Festividades confirmadas em Córrego Novo, Imbé de Minas, Inhapim, Ipanema e Raul Soares

DA REDAÇÃO – O Carnaval está chegando e para aqueles foliões que não poderão se ausentar da região, o DIÁRIO traz algumas cidades que terão as tradicionais festas de rua, para que o leitor possa se programar.

CÓRREGO NOVO

Após o sucesso da primeira edição em 2023, a Prefeitura de Córrego Novo retorna com o Carnaquiosque com a novidade do trio elétrico todos os dias.

Sexta-feira- 9 de fevereiro

19h – Desfile do bloco Folia Kids

22h – Show com Marquin do Cavaco

00h – DJ Igor Batista

Sábado- 10 de fevereiro

20h – Concentração + DJ

21h – Desfile blocos + Banda Emocion

23h30 – Banda Savasy

02h30 – DJ Igor Batista

IMBÉ DE MINAS

Na cidade de Imbé de Minas, a folia será na Avenida JK com três dias de festa:

Sábado- 10 de fevereiro

Evellin

DJ Reinaldo

A partir das 22h

Domingo- 11 de fevereiro

Luana Pauline

DJ Brunin

A partir das 22h

Segunda-feira-12 de fevereiro

Gaby Muniz

A partir das 22h

INHAPIM

O Inhapim Folia promete agitar os visitantes nos três dias de festa. Destaque para o concurso de blocos com premiação para os três primeiros colocados.

Sexta-feira- 9 de fevereiro

– Abertura do Inhapa Folia com show de Daniel Saba.

A partir das 19h, na Rua Coronel Antônio Fernandes

Sábado- 10 de fevereiro

19h – Concentração dos Blocos

Praça das Palmeiras

– Desfile dos blocos de rua

– Trio Elétrico com Luana Pauline

Domingo- 11 de fevereiro

15h – Matinê

– Marchinhas

– Votação Concurso de Blocos

– Premiação Concurso de Blocos

19h – Show com banda Flow Rock Samba

IPANEMA

Maior Queijo do Mundo e muita folia. O já tradicional carnaval de rua de Ipanema ganha uma força ainda maior em 2024. O Ipafolia será realizado nos dias 9 a 12 de fevereiro, na Praça da Paz, com muitas atrações:

Sexta-feira- 9 de fevereiro

– Pegada do Samba

– DJ Marlon Santana (nova atração)

– Flow Rock Samba

Sábado- 10 de fevereiro

– Ipasamba

– Alan e Alex

Domingo- 11 de fevereiro

– Pegada do Samba

– Zé Vittor e Lucas (nova atração)

– Relber e Alan

Segunda-feira- 12 de fevereiro

– Ipasamba

– Vivi e Crispim (nova atração)

– DJ Marcy Lopes (nova atração)

– Acústico Zero 4

RAUL SOARES

Muita alegria, animação e atrações para todos os gostos. O Carnaval de Raul Soares é a festa mais tradicional e aguardada do ano em toda a região. Com entrada franca todos os dias, o Carnaval raul-soarense reúne milhares de pessoas em cinco dias e noites de festa com programação diurna e noturna para todos os gostos e gêneros.

Em 2024, a programação conta com shows todas as noites com trio elétrico, além dos tradicionais blocos e matinê com concurso de fantasias. Raul Soares é uma excelente opção para quem quer curtir o mais tradicional carnaval da região e também para quem pretende aproveitar os dias para desfrutar das opções de lazer no Parque Aquático ou no meio das belezas naturais que oferecem opções de cicloturismo e voo livre ou apenas para descansar e recuperar as energias com o ar puro e a receptividade do interior.

Sexta-feira- 9 de fevereiro

– Social do Samba

Sábado- 10 de fevereiro

– DJ Dy Luxo

Domingo- 11 de fevereiro

– Fuz zuê

– Matinê- concurso de fantasias

Segunda-feira- 12 de fevereiro

– Paulão

Terça-feira- 13 de fevereiro

– Wlad

– Gaby Muniz

– Trio elétrico

*Lu Olímpio todas as noites