Caratrans planeja alterações no trânsito da área central

Mudança está prevista no cruzamento das ruas Alberto Vieira Campos, Coronel José Maria Fernandes e Avenida Marechal Deodoro da Fonseca

CARATINGA- A Prefeitura, através do Caratrans, vem estudando formas de melhorar o fluxo do trânsito, beneficiando condutores e também pedestres.

A próxima alteração será realizada no cruzamento das ruas Alberto Vieira Campos, Coronel José Maria Fernandes e Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. “Essa mudança acontecerá devido a outras mudanças que acontecerão num cruzamento próximo, conhecido como o cruzamento do Ponto Quente”, destaca José Geraldo, diretor do Departamento de Trânsito.

O condutor que estiver na Rua Alberto Vieira Campos e quiser ir em direção à Rua Lamartine deverá procurar a rotatória mais próxima para fazer a manobra, assim como o condutor que estiver na rua José Maria Fernandes e quiser ir para o mesmo sentido.

José Geraldo finaliza acrescentando que outras mudanças serão feitas no fluxo de veículos da cidade, “visando melhorar a condição tanto para os motoristas e motociclistas, quanto para o pedestre”.