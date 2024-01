Caratinguense se destaca no cenário regional do CrossFit

CARATINGA- O CrossFit surgiu na década de 1990 nos EUA e chegou ao Brasil em 2009. O esporte, que reúne levantamento de peso, movimentos ginásticos e exercícios aeróbicos em grupo tem ganhado muitos adeptos nos últimos anos.

O caratinguense Pedro Henrique de Souza Carvalho, 26 anos, é um representante da modalidade na cidade e vem se destacando. Ele começou a praticar no ano de 2019 com intuito de “um bem-estar físico e visando a saúde”.

Para Pedro, trata-se de uma modalidade completa, de alta intensidade e constantemente variada. “A partir do primeiro contato já percebi a identificação com a modalidade, que hoje consiste em um conjunto de exercícios, sendo o levantamento de peso, ginástica e exercícios cíclicos”.

Mas, foi em 2022 que o jovem decidiu se tornar atleta. “De lá pra cá, já são inúmeros campeonatos, onde venho me destacando e ganhando visibilidade no cenário regional”, afirma.

Confira as competições: