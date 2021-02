Caratinga recebe mais 1.078 doses de vacina contra covid-19

Somente profissionais de Saúde serão vacinados com esta nova remessa

CARATINGA– O município de Caratinga recebeu ontem mais 1.078 doses da vacina contra a covid-19. Fazem parte desta segunda remessa 318 doses da CoronaVac e 760 da AstraZeneca; bem como as 1.050 doses, para segunda aplicação nos grupos prioritários. Serão vacinados apenas os profissionais de Saúde neste momento.

Até às 16h de ontem, já tinham sido vacinados 872 profissionais que atuam na área de Saúde, o que corresponde às primeiras doses que chegaram a Caratinga. Conforme o secretário de Saúde Erick Gonçalves, o quantitativo entregue até o momento ainda não é suficiente para imunizar todo este público que atua na cidade.

Ele destaca que são em torno de 3.200 profissionais e nesta segunda remessa, 1.078 serão contemplados. Segundo os protocolos, a preferência aos profissionais que estão trabalhando nos hospitais, nos laboratórios de análises clínicas, na parte técnica e teórica do enfrentamento da covid e também os que estão nos laboratórios de exame de imagem, entre outros profissionais das nossas unidades de saúde. Peço paciência a todos os profissionais e à população, à medida que a vacina está sendo disponibilizada vamos dando andamento na campanha. Tenham calma e mantenham as atitudes preventivas”.

O secretário também lembra que os dois imunizantes têm suas particularidades de aplicação. “A CoronaVac precisa que a segunda dose seja aplicada de duas até quatro semanas. Já a AstraZeneca, da Oxford, pode ser aplicada até 12 semanas. O Governo do Estado recomendou que essas vacinas da Oxford utilizássemos todo o quantitativo, que é de 760, na vacinação do público alvo, que são os profissionais de Saúde”.

A Secretaria de Saúde de Caratinga dará início hoje à aplicação das vacinas da nova remessa e nesta quarta-feira (3), aplicará a segunda dose do público já recebeu a primeira dose da CoronaVac. Erick desta que, até o momento, não houve registro de pacientes que tenham apresentado reação à vacina em Caratinga. “Não tivemos registro de evento adverso na vacina e isso traz uma tranquilidade para nós. Sabemos que a vacina pode ter algum evento adverso e se tiver a equipe de saúde estará acompanhando, mas, até o momento falamos de forma segura sobre a administração da vacina aqui no nosso município”.

Erick Gonçalves também destacou que a Secretaria não tem enfrentado resistência à vacina, ressaltando que a equipe está fazendo a conscientização da importância da imunização. “Lembramos que a vacinação é um primeiro passo para reduzir os casos de transmissão na nossa cidade. Esse primeiro passo está sendo dado junto com as medidas preventivas”.

O município já tem apresentado resultados positivos com redução da contaminação, o que Erick atribui às medidas que têm sido implantadas. Ele acredita que a vacinação será fundamental para que estes números sejam ainda melhores. “Comparando com o mês de dezembro, Caratinga reduziu em 50% os casos positivos da covid-19. Também diminuímos o número de internação de pacientes no Casu, para se ter uma ideia, temos hoje 15 % de ocupação de pacientes de Caratinga nos leitos do Casu. Esse trabalho junto com a população, comerciantes e a vacina, com certeza vamos colher frutos positivos”.

1.250 profissionais de Saúde ainda vão aguardar uma nova remessa de vacinas contra a covid-19, para que haja a imunização da totalidade deste público que trabalha no município. “Lembrando que somos um município polo, recebemos pacientes de toda a região, temos três hospitais, só a prefeitura de Caratinga possui 24 unidades de saúde, temos diversas clínicas e consultórios particulares. E vamos contemplando à medida que a vacina chegar”, finaliza.