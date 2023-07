Caratinga participa da Taça Valadares de Futsal em Ipanema

DA REDAÇÃO – As equipes de futsal feminino e masculino adultas de Caratinga participaram neste final de semana da Taça Valadares de Futsal – Etapa Microrregional nos dias 14, 15 e 16 de julho em Ipanema.

O evento reuniu seis equipes no masculino e cinco equipes no feminino dos municípios de Ipanema, Caratinga, Conceição de Ipanema, Vargem Alegre, Ipatinga, Peçanha e Aimorés. Caratinga finalizou sua participação em terceiro lugar na categoria masculina comandada pelo professor Clayton Lopes e em quarto lugar na categoria feminina comandada pela desportista Maria Carolina Rodrigues.

As equipes de Ipanema foram campeãs tanto no masculino e feminino e contaram com reforços de peso de atletas do América-MG de Belo Horizonte no masculino e da atleta Vanessa Pereira, eleita três vezes melhor jogadora do mundo pela FIFA e atleta da Lazio da Itália e outras três atletas profissionais no feminino.

Classificação Final Masculino

1º – Ipanema

2º – Conceição de Ipanema

3º – Caratinga

4º – Ipatinga

5º – Aimorés

6º – Peçanha

Classificação Final Feminino

1º – Ipanema

2º – Conceição de Ipanema

3º – Ipatinga

4º – Caratinga

5º – Vargem Alegre