Caratinga lembra Agnaldo Timóteo

No dia em que completaria 85 anos, cantor é homenageado em sua terra

CARATINGA – Em bonito e emocionante evento promovido pela Prefeitura de Caratinga, por iniciativa da Diretoria de Cultura, pelo seu diretor Almério Filho (Dedéu) da superintendência de Esporte e Cultura (João Pereira), a Praça Getúlio Vargas, que ostenta a estátua do artista (homenagem do Mac – Movimento Amigos de Caratinga), recebeu inúmeros amigos e admiradores do Agnaldo Timóteo e sua obra, dentre os quais, seu grande amigo, jornalista Humberto Luiz.

Na oportunidade, a Câmara Municipal de Caratinga e a Rádio Caratinga fizeram sua homenagem com duas bonitas coroas de flores.

A Banda de Música Santa Cecília abrilhantou o evento com lindos dobrados e belas canções do cancioneiro do ilustre conterrâneo.

Dedéu e Analígia emprestaram também, grande brilho ao evento, com talento e emoção, apresentando dois grandes sucessos de Agnaldo: “Meu Grito” e “Verdes Campos da Minha Terra”.

Além do superintendente de Esporte e Cultura (João Pereira), do diretor de Cultura (Almério Filho) e do Cartunista Edra, falou na ocasião, a presidente da Academia Caratinguense de Letras, a acadêmica Lígia Maria dos Reis Matos.

Na sequência, aconteceu, na Casa Ziraldo de Cultura, a Abertura da Exposição de Caricaturas de Agnaldo Timóteo, homenagem a ele prestada por vários cartunistas do Brasil e do exterior, a convite do Cartunista Edra, curador da mostra. E foi servido, aos presentes, um saboroso café da tarde.

Mensagem da presidente

Publicamos, na íntegra a mensagem da presidente da Academia Caratinguense de Letras, Lígia Maria dos Reis Matos, alusiva à data em comemoração.

Senhoras,

Senhores,

Denomina-se, tradicionalmente, “IMORTAL”, aquele ou aquela que ocupa uma cadeira em uma Academia de Letras, instituição cultural de cunho literário e linguístico, por tratar-se de uma condição efetiva e perpétua.

Imortal, pois, é aquela pessoa que se perpetua por seus feitos na história, na mente e no coração de sua gente.

Caratinga faz, hoje, justa homenagem a uma dessas pessoas.

Caratinga, hoje, homenageia o IMORTAL filho das suas entranhas, que jamais, em toda a sua história de sucesso e fama, deixou de, orgulhosamente, se apresentar como filho de Caratinga, e que tão bem e por tantas vezes cantou “VERDES CAMPOS DA MINHA TERRA”, como se fora de sua autoria tão belo e rico poema carregado de lirismo e saudosismo.

Quando Agnaldo canta: “Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei…” é como se dissesse: “se algum dia a Caratinga eu voltar…” e o seu coração, certamente, se enchia das mais vivas lembranças da sua infância querida que, se por um lado, sofrida, por outro, tão intensamente vivida ali no Bairro dos Rodoviários, aos pés da majestosa Itaúna e do antigo Santuário, onde, possivelmente, tenha recebido a semente da fé que o sustentou e fortaleceu nos embates da vida. Fé que ele guardou até os últimos dias de sua vida, como canta na sua última canção. ESCUDO, que gravou pouco antes de ser internado: “POR TODA A MINHA VIDA, Ó SENHOR TE LOUVAREI… JÁ VIVI MUITOS PERIGOS, MAS TUA VOZ ME ACALMOU… SUA PALAVRA É PURA. ESCUDO PARA OS QUE NELE CREEM”.

Honra-me, pois, estar aqui, representando meus pares, confreiras e confrades da Academia Caratinguense de Letras, em tão justa homenagem de reconhecimento do grande talento e autêntica cidadania do IMORTAL AGNALDO TIMÓTEO, O ASTRO que, agora brilha no infinito, na Eternidade.

Feliz aniversário, conterrâneo querido!

Feliz festa no céu! Festa reservada aos que, aqui, souberam amar!

Obrigada

Lígia Maria dos Reis Matos

Caratinga, 16/10/2021

Texto: Humberto Luiz – Fotos: TV Sistec