Caratinga gerou 175 novos empregos formais em fevereiro

CARATINGA- Caratinga gerou 175 novos postos de trabalho em fevereiro deste ano, resultado de 801 admissões e de 626 desligamentos de empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a 17.860 vínculos, em fevereiro. No acumulado de 2021, foi registrado saldo de 255 empregos, decorrente de 1.565 admissões e de 1.310 desligamentos.

Admissões

47,4% das novas admissões, o que corresponde a 380 vagas, foram no setor de Serviços. Em seguida está o Comércio, que alcançou o percentual de 27,8% de admissões.

O total de contratações está distribuído em 424 homens e 377 mulheres, a maioria com Ensino Médio Completo e idade entre 18 e 24 anos. Especificamente, são trabalhadores de serviços administrativos da produção de bens e serviços industriais e dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados.

Desligamentos

Do total de 626 desligamentos, 42% correspondem ao setor de Serviços; seguido do Comércio (36,6%). 328 homens e 298 mulheres foram demitidos, a maioria com Ensino Médio Completo e idade entre 18 a 24 anos.

Saldo

No mês passado, os dados apresentam saldo positivo no nível de emprego em três, dos cinco grupamentos de atividades econômicas: Serviços, com a criação de 117 vínculos isolados; 60 novos trabalhadores na Indústria e oito na área de Construção. Saldo negativo para os setores do Comércio e Agropecuária.

O saldo de empregos formais inclui 96 homens e 79 mulheres. A maioria possui Ensino Médio Completo e idade entre 18 e 24 anos. O maior número é formado por trabalhadores de serviços administrativos e da produção de bens e serviços industriais.