Caratinga está na Onda Verde

DA REDAÇÃO- A microrregião de Caratinga se encontra atualmente na onda verde, a mais flexível do plano do Governo de Minas para a retomada da economia de forma gradual e segura. Já a macrorregião Vale do Aço avançou da Onda Vermelha para a Onda Amarela.

Nesta terceira fase do Minas Consciente, todas as atividades ficam permitidas em todas as ondas, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas. No caso de Caratinga, que está na Onda Verde, é permitido o máximo de 250 pessoas por evento; a capacidade é de 4 m² por pessoa e a distância linear de 1,5 metros.

Porém, o Governo do Estado orienta que a população não aglomere durante o período de Carnaval, entre os dias 12 e 17 de fevereiro.

Onda Verde

Após números de casos suspeitos confirmados e de internações diminuírem em Caratinga, o Município foi enquadrado na onda verde do plano Minas Consciente. A decisão passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 13.

De acordo com o secretário de Saúde, Erick Gonçalves, “Caratinga vem reduzindo os números de casos confirmados da Covid -19 desde o mês de Janeiro. No mês de Dezembro tivemos 1014 casos confirmados, no mês de Janeiro 702, e no mês de Fevereiro, até o momento, 140 casos confirmados. Além disso, o número de pacientes suspeitos e confirmados no CASU caíram, sendo que no momento Caratinga possui 8 pacientes internados, com uma taxa de ocupação de munícipes de Caratinga de 7%”.

Erick falou também que “a redução dos casos é resultado do trabalho de conscientização da Prefeitura de Caratinga, da adaptação da população em seu modo de vida em meio à pandemia, da expansão dos leitos clínicos e de UTI no Hospital CASU, e da maior capacidade dos profissionais de saúde nesta segunda onda em diagnosticar, isolar e orientar os pacientes suspeitos da doença, evitando a internação e novas contaminações”.

O secretário alerta que todas as medidas preventivas devem ser mantidas, como: evitar locais de aglomerações, reforçar a higiene das mãos, usar a máscara e, em caso suspeito da doença, procurar o serviço médico imediatamente.

Data de Atualização: 08/02/2021 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 4,0 2º Corte 100 20% 40% 90% 7,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 4 VALE DO AÇO 163 42% 59% 67% 12,0 MINAS GERAIS 187 36% 50% 73% 6,6

Data de Atualização: 08/02/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Onda Atual 06/02 a 12/02 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 13/02 a 20/02 Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO -14% -27% 16 21 Vermelha 0 Amarela 74% MINAS GERAIS -10% -15% 20 20 76%

Data de Atualização: 08/02/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 50% 4,0 2º Corte 100 20% 40% 90% 7,0 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 4 4 VALE DO AÇO CARATINGA 121 44% 80% 50% 26,4 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 227 38% 54% 81% 5,6 VALE DO AÇO IPATINGA 148 42% 44% 79% 6,0

Data de Atualização: 08/02/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas Parâmetros -15% -15% 12 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO Onda Atual 06/02 a 12/02 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 13/02 a 20/02 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO -28% -24% 10 17 16 Amarela ≥28 Verde VALE DO AÇO -16% -11% 19 20 16 Vermelha 0 Amarela VALE DO AÇO -11% -37% 20 27 16 Vermelha 0 Vermelha