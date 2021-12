CARATINGA-BOM JESUS DO GALHO

DER-MG projeta restauração do trecho da MG-329 para o 1° semestre de 2022

DA REDAÇÃO- Durante visita à cidade de Manhuaçu nesta quinta-feira (9), o diretor geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) Robson Santana, anunciou junto ao governador Romeu Zema, as obras de recuperação funcional das rodovias MG-111 (entre Ipanema e Manhuaçu) e AMG-2905 (do entroncamento da MG-111 até Simonésia).

O DIÁRIO conversou com Robson Santana e buscou informações sobre previsão de obras para a região de Caratinga. “Estamos em Manhuaçu, junto com o governador Romeu Zema, deputados estaduais e federais, anunciando aqui a MG-111, já estive nela, que liga Manhuaçu a Ipanema. Em Caratinga, temos já o projeto em andamento ligando Revés do Belém a Vargem Alegre, essa obra foi até licitada já, estamos aguardando a questão dos recursos para poder iniciar”.

Os vereadores Ricardo Angola (PP) e Altair Nego (PSL), protocolaram junto ao DER-MG, um pedido de recapeamento e redutores de velocidade na MG-329. A respeito desta demanda, Robson afirma que o projeto de restauração do trecho que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho será concluído no final de dezembro. “Queremos fazer a licitação dessa restauração até o mês de março e conseguir ainda no 1° semestre do ano que vem dar ordem de início para restauração desse trecho que é um dos mais importantes para a região de Caratinga. E as manutenções das rodovias do estado que estamos nos empenhando para dar uma condição de trafegabilidade melhor em todos os trechos rodoviários do DER-MG, a qual faz parte da nossa jurisdição”.

Robson Santana também aproveitou para deixar sua mensagem aos caratinguenses, se recordando do período em que esteve à frente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). “Só tenho a agradecer à população de Caratinga. Caratinga foi pra mim muito especial, me projetei com esse trabalho que fizemos lá. Então, hoje, estou na diretoria geral do DER, graças ao trabalho realizado em Caratinga e à população que me abraçou. Muito obrigado”.