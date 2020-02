SÃO DOMINGOS DAS DORES – Um caminhão carregado com pó de pedra atingiu uma casa na manhã de hoje (03), na rua José Pedro Milward Azevedo, no centro, em São Domingos das Dores. O veículo, placa de Caratinga, subia a rua sentido a São Sebastião do Anta, quando começou a voltar de ré, aparentemente sem freio, e colidiu com outro caminhão baú, placa de Ipatinga, que também seguia no mesmo sentido.

O caminhão só parou após bater em uma casa. Ninguém se feriu.

Informações Rádio Cidade