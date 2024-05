Câmara de Piedade de Caratinga realiza homenagem para as mães

PIEDADE DE CARATINGA – Na noite da última sexta-feira (10), a Câmara de Piedade de Caratinga realizou solenidade especial para comemorar o dia das mães.

O plenário José Sabino de Souza ficou lotado e uma estrutura com telão foi montada na parte externa da Câmara para que diversas mães do município pudessem participar da homenagem que teve também um coquetel e sorteio de presentes.

O presidente do legislativo de Piedade de Caratinga, Cristiano Honório da Silva, presidente da Câmara de Piedade de Caratinga, disse que está em seu segundo mandato e no primeiro não teve como estar à frente da organização do evento, principalmente porque era o período de pandemia. “Nos anos seguintes vieram outros presidentes que junto de todos os vereadores fizeram um evento legal, aí esse ano nos unimos novamente, e fizemos esse evento para as mamães que são tão merecedoras. Desejo que Deus abençoe as mamães, e aos filhos cuidem bem de suas mães porque é a maior riqueza que a gente tem, e infelizmente o dia que a gente perder é que vai sentir a falta, é muito doloroso, então cuide bem enquanto tem”, disse o presidente.

O prefeito Adolfo Bento também participou da solenidade e parabenizou todas as mães do município. “Feliz dia para todas as mães de Piedade de Caratinga. Aproveito para parabenizar o presidente Cristiano e a todos os vereadores por essa comemoração, é muito gratificante prestigiar as mães do nosso município”, afirmou o prefeito.

A primeira-dama Eliete Cirilo da Costa Bento, que é mãe de três filhos, também aproveitou para deixar uma mensagem. “Ser mãe é maravilhoso, é uma coisa sublime, não tem explicação, desejo que as mães aproveitem bem esse dia porque ele nunca acaba, a gente é mãe pra sempre”, destacou Eliete Bento.

O frei Ronan Siqueira de Almeida também fez questão de falar sobre a importância do dia das mães. “Essa data, como sempre dizemos é mais que especial, porque a mãe é a geradora de nova vida, então está incluído aí reponsabilidade, a entrega, a doação, uma missão exigente. Mas o amor em si é exigente, então por isso as mães têm esse desafio, e ao mesmo tempo têm essa graça especial de Deus de serem portadoras da vida nova”, conclui o frei Ronan.

Vereadores presenteando algumas mães com flores: