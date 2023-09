Câmara de Inhapim realiza homenagens

INHAPIM – A Câmara de Inhapim realizou na noite da última segunda-feira (18), a segunda sessão ordinária do mês de setembro, onde os vereadores entregaram moções de aplausos para quatro inhapinhenses, sendo uma moção póstuma, pelos relevantes serviços prestados à população.

O primeiro a ser homenageado foi Ernani Magno Correia de Lima, servidor público municipal aposentado, que ao longo de 34 anos de carreira, trabalhou com crianças e adolescentes na Escolinha UAI de Inhapim, ensinando a prática do futebol e retirando centenas deles das ruas, afastando-os do mundo das drogas e da criminalidade.

A moção de aplausos póstuma foi direcionada ao saudoso Enilson Luiz Cardoso, por reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços prestados com a promoção de manifestações culturais, tais como, carnavais de rua, serestas, festas comunitárias e um dos idealizadores da tradicional Festa do Inhame.

Por fim, a empresa JL Informática recebeu moção de aplauso e reconhecimento pelos 30 anos de existência e pelos relevantes serviços prestados com a implantação do sistema de internet no município, contribuindo significativamente com o desenvolvimento e economia local.

Professor Naninho recebeu a placa de homenagem do vereador Marsonnilo de Souza Ferreira ao lado de familiares, amigos e de seus alunos da escolinha “Pé na bola, cabeça na escola” de São Domingos das Dores.

Os filhos do saudoso “Nilsinho do Som”, como era conhecido o Enilson Luiz Cardoso; Lucas, Lyzando e Nathália receberam das mãos do presidente da Câmara, vereador José de Oliveira Batista, a placa de homenagem póstuma pelos relevantes serviços ao incentivo cultural prestados pelo pai.

Para encerrar a cerimônia, os empresários Jair Alves de Siqueira e Luciano Freire Costa e Silva receberam ao lado dos familiares, amigos e funcionários da JL Informática receberam a placa de homenagem pelos 30 anos de implantação da empresa no município, que levou internet na cidade e na zona rural de Inhapim.

Os homenageados e seus familiares agradeceram a iniciativa do poder legislativo em reconhecer aqueles que contribuíram para o sucesso e a melhoria da qualidade de vida de toda população de Inhapim.

Assessoria de Comunicação

0