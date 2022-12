Cafés de Caratinga e região são destaques no Vale do Aço

DA REDAÇÃO- No final de semana, cafés de Caratinga e região ganharam destaque na cidade de Ipatinga. Foi realizada a cerimônia comemorativa dos 74 anos da Emater–MG, premiação do 5º Concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga e a 2ª edição do Estação Cafés Especiais.

O evento é uma realização da Emater e Sicoob Credcooper com apoio da Prefeitura de Ipatinga, Shopping Vale do Aço, Kávé Torrefação e Giganet.

O objetivo do evento foi apresentar ao público os cafés produzidos nos municípios de Bom Jesus do Galho, Santa Bárbara do Leste, Caratinga, Ubaporanga, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Piedade de Caratinga e Imbé de Minas.

HOMENAGENS

Foram homenageados ainda como destaques o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes e a prefeita de Santa Bárbara do Leste, Wilma Pereira. Na categoria de produtor rural destaque receberam certificados Silmara da Silva Ferreira Alves Faustino do município de Timóteo e Valdiney Rosa de Oliveira do município de Iapu. Na categoria jovem rural destaque a homenageada foi Rafaela Rodrigues da Silva do município de Ipatinga.

Na categoria sindicato destaque, Geraldo Magela de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Assalariados e Agricultores Familiares do município de Inhapim.

5º CONCURSO DE QUALIDADE DOS CAFÉS DA REGIÃO DE CARATINGA

Participaram do concurso agricultores dos municípios: Bom Jesus do Galho, Caratinga, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta e Ubaporanga.

Os cafeicultores concorreram em uma das categorias, natural ou cereja descascado, em seu município e também no âmbito regional. Confira os ganhadores:

CATEGORIA NATURAL- MUNICÍPIO

Bom Jesus do Galho- Delvando Sebastião Melo

Caratinga- Lorena de Oliveira Campos

Imbé de Minas- Maria Luiza Grossi Araújo

Piedade de Caratinga- Elizângela Paulina da Silva Oliveira

Santa Bárbara do Leste- Reginaldo Gomes da Silva

Santa Rita de Minas- Welington Luiz da Silva Moreira

São Domingos das Dores- Síntia Cristina de Oliveira

São Sebastião do Anta- Marcos Ferreira de Souza

Ubaporanga- Ana Paula de Sá Gonçalves

CEREJA DESCASCADO- MUNICÍPIO

Caratinga- Paulo César Fernandes

Imbé de Minas- Antônio Otávio Fernandes de Araújo

Inhapim- Cássio Fernandes de Araújo

Piedade de Caratinga- Michel Cupertino Cimini

Santa Rita de Minas- Paulo César Teixeira

São Domingos das Dores- Anderson Quintela Soares

São Domingos das Dores- Leonardo de Sá Gonçalves

CAMPEÕES REGIONAIS

CEREJA DESCASCADO

1° lugar- Paulo César Fernandes- Caratinga

2º lugar- Cláudio César Azevedo de Almeida Leitão- Caratinga

3º lugar- Anderson Quintela Soares- São Domingos das Dores

CATEGORIA NATURAL

1° lugar- Síntia Cristina de Oliveira- São Domingos das Dores e Lorena de Oliveira Campos- Caratinga

2° lugar- José de Lurdes Batista- Caratinga

3º lugar- Elizângela Paulina da Silva Oliveira- Piedade de Caratinga