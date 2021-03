Bombeiros e Defesa Civil fazem vistoria e interditam área de deslizamento

Empresa responsável pela obra deve apresentar laudo geotécnico e realizar intervenção para estabilização de talude

CARATINGA- Na manhã desta segunda-feira (22), bombeiros militares e Defesa Civil realizaram vistoria em uma área da Avenida Professor Armando Alves da Silva, onde ocorreu um escorregamento de talude. Na área está sendo construído o projeto “Beer 737 – Airline Bar” e funciona a sede da Faveni.

Conforme o engenheiro Alessandro Loreto, o primeiro escorregamento ocorreu no sábado (20), às 14h. A ação seria iniciar um “rip-rap” (técnica utilizada para contenção de encostas), porém, no dia seguinte o material deslizou. “Isso demanda tempo, temos que deixar uns cinco dias o solo se movimentar, não conhecemos o solo internamente. Íamos esperar esse tempo e no domingo aconteceu o que nós realmente precisávamos, que tudo que pudesse descer, descesse. E graças, a Deus isso aconteceu, porque agora vai ser feita uma obra desde lá de cima”.

Alessandro ainda destaca que a Rede de Ensino Faveni tem crescido em Caratinga, gerado muitos empregos e, por isso, identificou a necessidade de expansão. “Assim foram compradas áreas laterais e foi iniciado um processo de corte desses taludes, no mês de outubro. Até o dia 15 de março, não estavam ainda tratados e estabilizados, estava se iniciando esse processo, infelizmente todo esse volume de precipitação, quase 500 milímetros de água em quatro meses, com a impossibilidade de começar a fazer todo esse tratamento, veio a acontecer essa catástrofe natural”.

O engenheiro frisa que os prejuízos foram apenas materiais, não houve vítimas. “A Rede de Ensino Faveni, em nome de Leandro Xavier Timóteo coloca a todos que em menos de 70 dias vocês verão isso tudo transformado, retaludando desde lá de cima o ângulo de 45° e vindo com a geomanta e muro de gabião em baixo”.

A respeito da vistoria da Defesa Civil e Bombeiros, Alessandro afirma que a obra do Beer está interditada, porque houveram abalos estruturais. “O primeiro passo é fazer todo o retaludamento, tirando essa sobrecarga do maciço e vir colocando a geomanta. Eles vão interditar o Beer e estão solicitando à minha pessoa um laudo geotécnico, para liberar as atividades na área de convivência, que vai ser feito uma obra ali em cima e pode haver risco de queda de bloco de rocha ou solo. Já temos todas as sondagens, houve um volume de chuva muito, agora nessa semana de sol que teve, para bom entendedor de solos colapsíveis, quando eles molham e depois retraem, acabam tendo uma expansão, com certeza aconteceu isso. Os bombeiros e a Defesa Civil fizeram seus trabalhos, a obra do Beer vai recomeçar assim que retaludar, vai se manter nesse mesmo local, tranquilamente”.

DEFESA

Sargento Cassius, do Bombeiro Militar, confirmou à imprensa que foi constatado o risco de queda de outras partes. “Fizemos a interdição do local, inclusive do prédio, até que seja emitido o laudo que permita a obra emergencial para conter. Além da obra que está sendo construída, tem o prédio da faculdade, o call center. E devido ao risco de queda, fizemos a interdição, comunicamos ao responsável, engenheiro que estava local, sobre a impossibilidade de continuação dos trabalhos até o laudo atestando a segurança”.