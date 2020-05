Bom Jesus do Galho mantém várias frentes de obras na sede e zona rural

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura de Bom Jesus do Galho, por meio do seu Departamento de Obras, vem realizando diversas obras na zonas urbana e rural.

“Na Vila Ozanam, estão sendo concluídos os serviços que antecipam a pavimentação asfáltica programada para ser feita no início da próxima semana”, conforme informação do diretor de Obras, Marcos Dornelas, o Marquinhos Xixá.

No povoado de Santo Antônio das Palmeiras, as obras de pavimentação também continuam em andamento. Na localidade, está sendo feito calçamento com bloquetes sextavados, assim como nas comunidades de São Geraldo e Iguaçu.

O setor de obras mantém uma operação tapa-buraco nas ruas da sede e, na zona rural, manutenção de pontes na Fundaça, recuperação de estradas e bueiros nos córregos do Esbirro, dos Floros, da Ferrugem, Forquilha, Capitães e córrego Grande de Cima.

Outra obra em curso na sede é a construção de uma escada hidráulica na rua Coronel Pedro Lucas para dar vazão às águas da rede de drenagem pluvial da rua José Altivo Rocha.

AGRICULTURA

As atividades do Departamento de Agricultura também têm sido intensificadas, com a entrega de mudas frutíferas para os agricultores familiares, transporte de milho e de cana das áreas de produção para locais de armazenamento; beneficiamento de alimentos, como bateção de milho, dentre outros.

Por causa da pandemia, o setor tem buscado ampliar a assistência técnica aos produtores rurais por canais remotos, “o que vem sendo realizado com grande frequência”, segundo observa o diretor de Agricultura, Samuel Lopes, destacando que, nesse sentido, “a parceria com a Emater é sempre fundamental”.

SAÚDE

Três unidades básicas de saúde estão passando por reforma, no Revés do Belém, no Quartel do Sacramento e no Centro da cidade.

A farmácia popular municipal também está sendo revitalizada. No prédio, estão sendo feitos reparos no teto e nas paredes que apresentam pontos de infiltração.

“Essas reformas integram o programa de fortalecimento do sistema de saúde do município que vem trabalhando muito a fim de ofertar melhor atendimento aos bonjesuenses”, comenta o prefeito William Batista de Calais.

Ele conta que as obras estão sendo realizadas de forma segura. “Nossos profissionais de saúde têm motivado as pessoas a se manter em casa e só recorrer às UBSs quando há grande necessidade, em atenção ao isolamento social proposto pela OMS e Ministério da Saúde”.

Por causa da crise sanitária, a cidade vem realizando uma série de ações. “Temos concentrado boa parte dos nossos esforços na saúde”, sublinha o chefe do Executivo.

William cita ainda as atividades de combate à dengue. “Os agentes da saúde vão às ruas, mantém sua rotina de combate ao mosquito, percorrem o município todo, que é bem extenso e, agora, abraçaram mais tarefas, como a desinfecção das ruas para combate do coronavírus”.

A limpeza das ruas, capina, varrição, lavagem de vias e de redes de esgoto, com desobstrução de alguns pontos completam a lista de ações realizada com o propósito de deixar a cidade menos propensa à disseminação de doenças.

