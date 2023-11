Bola na Rede é campeão em Juiz de Fora

DA REDAÇÃO – A garotada comandada pelo professor Luizinho continua dando show. Os meninos do Sub11 do Bola na Rede, que treinam no CTC e também jogam Fut7 na Arena Golden Gol, sob às orientações de Luizinho e Guinha, foram campeões em Juiz de Fora no final de semana.

O quadrangular promovido pelo Sport, tradicional clube da cidade, em comemoração aos seus 107 anos fundação, contou com o Bola na Rede de Caratinga e três clubes locais. Os meninos fizeram bonito, goleando todos os adversários, incluindo os donos da casa e conquistando o título.

Rogério Silva