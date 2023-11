Equipe venceu o 24º Torneiro dos Peladeiros do Bairro Santo Antônio

CARATINGA – Boca Júnior é campeão. Mas não se trata da equipe portenha, mas do time que em seu nome homenageia o clube argentino. O Boca Júnior venceu a 24º edição do Torneio de Peladeiros do Bairro Santo Antônio. A decisão foi realizada na manhã deste domingo (5) no tradicional ‘Campo da Rua Paraíso’. Durante o tempo normal, a partida terminou empatada em 6 a 6, mas na decisão por pênaltis, o Boca venceu o Santo Antônio por 3 a 2.

Está edição contou com a organização de Gustavo G3, tendo a empresa Lucas Gesso como patrocinadora. O torneio ainda teve apoio do presidente da Associação dos Peladeiros do Bairro Santo Antônio, Fernando Luiz Conrado, o “Russo’, pessoa conhecida em toda cidade pela sua luta pelo esporte.

“Agradeço a todos os atletas que participaram da competição, bem como todos da comunidade que estiveram presente nesta edição”, finaliza Gustavo G3.