Black Norte comemora resultados

DA REDAÇÃO- A equipe Black Norte segue representando Caratinga no Jiu-Jitsu e traz os resultados de dois campeonatos realizados nos dois últimos meses.

No 3° Open Minas Beach, realizado na cidade de Raul Soares no dia 27 de abril, a equipe participou com sete atletas, que alcançaram as seguintes colocações: Alessandro Augusto- campeão Master 1 médio faixa azul; Flavio Luiz Rocha- campeão Master 3 Meio Pesado Faixa Branca; Gabriel Pereira – 3° lugar Adulto Pena Faixa Roxa; Kaio Alves da Silva -2° lugar Juvenil Médio Faixa Branca; Ketlyn Cristina – campeã Juvenil Feminino Médio Faixa Amarela; Miguel Braga Corbelli – campeão mirim Pena Faixa Branca e Pedro Augusto Damásio campeão infantil Pesadíssimo Faixa Branca.

No Campeonato Brasileiro X-Combat de Jiu-jitsu Profissional, campeonato realizado em Vitória/ES no dia 27 de maio. Os resultados foram: Alessandro Augusto – campeão Master 1 Azul Meio Pesado; Estefersom Azevedo – 2° lugar Adulto Faixa Preta Meio Pesado e 3° lugar Absoluto Faixa Preta; Flavio Luiz Rocha – campeão Sênior 2 Faixa Branca Meio Pesado; Ketlyn Cristina – campeã Juvenil Faixa Amarela Pesada; Lucas Ferreira Rodrigues – 2° lugar Mirim Faixa Branca Leve e Miguel Braga Corbelli (participação).

Esteferson, que conquistou duas medalhas, explica que começou a treinar Jiu-jitsu em 2012. “Um dos pontos que meu professor Ney Lourinho sempre chamava a atenção era o poder das competições na evolução dos praticantes. Fico feliz que o nosso pessoal está absorvendo isso para a evolução deles e também da equipe. Agradeço às pessoas que apoiam nossos atletas, Bolsa Atleta Caratinga, Hrb atacadista, AR Uniformes, Anderson Teixeira fisioterapeuta, Tufão Motoboy, Comercial ALR, Construtora Toledo e Centro Automotivo Pinheiro em Santa Rita de Minas”, finaliza.