Bebê morre e polícia investiga se houve maus-tratos

MUTUM – A Polícia Civil irá investigar a morte um bebê de apenas 20 vinte dias. O caso foi registrado no córrego dos França, zona rural de Mutum. Existe a suspeita que o bebê sofreu maus-tratos.

Na tarde desta terça-feira (26), a Polícia Militar foi acionada até o Pronto Atendimento de Mutum. O médico de plantão disse que a mãe, 30 anos, trouxe o bebê para ser atendido e que durante o atendimento, ele veio a óbito. Segundo o médico, a criança apresentava sinais claros de desidratação e descaso por parte de seus cuidadores.

A mãe foi ouvida pela PM e disse que foi feito acompanhamento pré-natal e que nesta terça, durante a manhã e o início da tarde, o bebê estava bem, se alimentava, inclusive mamando no peito e na mamadeira. Segundo ela, por volta das 16h, a criança acordou chorando e não mais parou de chorar. Então, ela decidiu procurar atendimento médico para o filho. A mulher acrescentou que a criança passou por todos os exames necessários e estava com o cartão de vacina em dia. Ela ainda alegou as lesões no corpo do filho foram causadas por bolhas, que estouraram, deixando tais marcas. De acordo com a mãe, ela aplicava uma pomada no filho e que ela teria causado as bolhas.

Diante da situação, a mãe foi levado para delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O caso será investigado.