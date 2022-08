Bazar Meu Amigo Pet na Casa Ziraldo de Cultura

CARATINGA – As protetoras independentes de Caratinga estão realizando na Casa Ziraldo de Cultura, no centro da cidade, o Bazar Amigo Pet. O objetivo é arrecadar fundos para a causa animal.

A protetora Amélia Ferreira destacou que esta é a segunda edição, que já tem sido um sucesso. “Essa é a segunda edição e foi pensado para a gente pagar as dívidas dos animais que a gente socorre, que geralmente são os animais em estado crítico, que demanda muitos gastos, tratamento veterinário, internação, cirurgia”.

Muitos itens estão à disposição com preços variados. Roupas, calçados, bijuterias, dentre outras peças foram doados e estão sendo comercializados pelas protetoras. “É unir o útil ao agradável, tem muitas peças boas a preços acessíveis. Tem peças mais usadas, novas, seminovas e é a nossa oportunidade, porque se a gente não for bem aqui, não tem como a gente socorrer mais animal nenhum, fazer novas dívidas. Temos que pagar o que a gente deve para continuar o nosso trabalho”, declara Amélia.

O trabalho das protetoras não tem dia e nem hora. A qualquer momento elas são acionadas a respeito de abandono de animais ou elas acabam se deparando com estas situações, como relata. “É exaustivo, porque a cada dia que passa as pessoas estão mais folgadas. O abandono é só andar pela cidade, antes eu dava conta, igual aqui pelo centro, de conhecer todos os animais, agora não dou mais porque todos os dias surgem mais cinco novos, cada dia tem um diferente na área. É muito triste, sei que a situação está difícil, mas, ninguém é obrigado a ter animal. A partir do momento que pega tem que dar cuidado, amor, carinho, prover esse animal. E lugar de animal não é na rua para dar voltinha, as pessoas têm essa falsa ideia de deixar animais nas ruas para dar as famosas voltinhas. E nessas voltinhas o animal pode ser agredido, atropelado ou sumir de vez. As pessoas têm que ter mais responsabilidade”.

O Bazar Amigo Pet funciona nesta sexta-feira de 8h às 19h; e no sábado, de 8h às 13h, na Casa Ziraldo. “Esperamos toda a população de Caratinga, ainda estamos aceitando doações, quem quiser doar a gente repõe mercadoria o tempo inteiro. Para quem trabalha tem muita blusinha legal, calça em ótimo estado, então, pode vir até aqui”, finaliza.