Bares vencedores do 3º Festival Gastronômico de Inhapim

INHAPIM – No último sábado (3), a prefeitura de Inhapim através da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu o encerramento da terceira edição do Festival Gastronômico que ocorreu na rua Coronel Antônio Fernandes, no centro da cidade.

O Festival teve início no mês de maio com a visitação dos jurados em vários estabelecimentos comerciais da cidade, no intuito de avaliarem os pratos da categoria II (Pessoa Jurídica), ou seja, aquelas pessoas que possuem estabelecimentos comerciais, e no dia do encerramento os jurados avaliaram os pratos ofertados pelas pessoas físicas que estão inseridas na categoria I, ou seja, pessoas com dotes culinários da cozinha mineira. Teve ainda a participação especial de Silméia Moreira, que apresentou o “Drink Foguentinha”, primeira participante inscrita com drink no evento. Na categoria II, a classificação dos jurados apontou em primeiro lugar o “Bar do Tião”, que serviu um peixe “Tambaqui à Moda Mineira”. Em segundo lugar o estabelecimento “Empório Sabor de Mel” levou o troféu com o “Bolo da Vovó”, já na terceira colocação destaque para o “Bar do Júlio” com o prato “Feijão Tropeiro Completo”.

Na categoria I, avaliação das pessoas físicas pelos jurados apontou o primeiro lugar para Joelma Coelho com o prato “Escondidinho de Carne Seca”, em segunda colocação foi premiada a senhora Teresinha Batista de Andrade que serviu “Toucinho de Barriga”, e a terceira colocação ficou com o “Bambá de Couve” do Grupo Tá no Sangue do bairro Santo Antônio.

A prefeitura de Inhapim também quis ouvir a opinião do público sobre todos os pratos apresentados no festival, e tanto a categoria I e II receberam votos da população através do Instagram oficial da Secretaria de Cultura e Turismo de Inhapim – SECULT.

Na categoria I, destaque para a grande campeã Joelma Coelho, na segunda colocação a carne de lata do “Léo do Bar ” levou a premiação, e fechando a categoria, Teresinha Batista de Andrade ficou em terceiro lugar com o “Toucinho da Vovó Tetê”.

Já na categoria II da votação popular, o grande campeão foi o Bar do Cabral, com o “Frango Frito do Cabral”, em segundo, o “Mineiro Burguer” do Bernardes Bar, e em terceiro, o “Bar do Agostinho” com o prato “Figuinho com Jiló” servido há 40 anos no estabelecimento.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, manifestou sua satisfação enquanto gestor público em resgatar a cultura culinária da população, reconhecendo e valorizando todos aqueles que encontraram na gastronomia sua fonte de renda e sobrevivência. “Satisfação imensa em ações que vem resgatando nossa cultura e valorizando nosso povo. Parabéns Astrid Maciel Motta, diretora de turismo do nosso município, parabéns a todos os nossos colaboradores da secretaria de Cultura e Turismo e parabéns especial para todos aqueles que participaram da terceira edição do Festival Gastronômico”.

Astrid Maciel Motta, diretora de turismo do município de Inhapim e organizadora do evento, aproveitou a oportunidade para agradecer a adesão dos comerciantes e pessoas físicas no concurso gastronômico, informando que houve um aumento significativo nas inscrições o que revela a confiança na organização. “Estamos extremamente orgulhosos com o resultado da terceira edição do nosso Festival Gastronômico, que contou com uma expressiva adesão dos estabelecimentos comerciais (pessoas jurídicas) e pessoas físicas que tem na paixão pela culinária, e em alguns casos, como fonte renda. O Festival Gastronômico nasce para valorizar e divulgar a cozinha mineira, divulgar os bares e restaurantes da nossa cidade, pratos e culinárias da cozinha de nossa cidade. Este ano tivemos 23 inscritos, o que pra mim demonstra confiança em nosso trabalho, sempre supervisionado pelo prefeito Marcinho, com total transparência e seriedade. Parabenizo todos os participantes que receberam certificados e medalhas, e os grandes vencedores que receberam troféus para a primeira, segunda e terceira colocação nas duas categorias. Agradeço aos servidores da secretaria de Cultura e Turismo pela parceria e pelo trabalho na realização do nosso festival e agradeço de maneira especial nossa secretária de Cultura e Turismo, Teresinha de Fátima pelo apoio”, disse a diretora de Turismo.

Em 2024 a 4ª edição do Festival Gastronômico deverá ser realizada no Parque de Exposições, local que está sendo construído e preparado pelo prefeito Marcinho e pelo vice-prefeito Sandro da Saúde para receber os mais variados eventos.

