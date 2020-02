Bandidos roubam arma, joias e quase 5 mil reais na zona rural de Ipanema

IPANEMA – Um roubo à mão armada foi registrado na noite do último sábado no córrego Boa Esperança, zona rural de Ipanema. Os autores levaram uma espingarda calibre 22, R$ 4.980,00, várias joias, uma TV de 50 polegadas e diversas facas de cozinha.

As três vítimas, 88, 83 e 53 anos respectivamente, só conseguiram comunicar com a Polícia Militar na manhã de domingo (2). Elas contaram que quatro indivíduos encapuzados chegaram em sua casa, sendo que dois entraram no imóvel enquanto os comparsas permaneceram no terreiro. Uma das vítimas foi segura por um dos autores, que mostrou uma faca e ordenou que os pais dela entregassem o dinheiro, caso contrário a mataria.

Após pegarem os objetos, os autores disseram para as vítimas não saírem de casa, pois elas estariam sendo vigiadas, por isso a PM só foi comunicada no domingo.

Foi feito rastreamento, mas nenhum dos autores tinha sido detido até o final dessa edição.