Bandidos agem na zona rural de Santa Bárbara do Leste

Autores roubaram R$ 8 mil, celulares e notebook

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Dois bandidos agiram em uma propriedade localizada no córrego dos Ferreiras, zona rural de Santa Bárbara do Leste. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (15). O autores levaram R$ 8 mil, dois celulares e um notebook.

Conforme relato de uma das vítimas, 28 anos, dois indivíduos encapuzados chegaram armados e a renderam juntamente de seu pai, 69. Eles roubaram dinheiro, celulares e notebook e fugiram no Fiat Uno de uma das vítimas.

Assim que os autores fugiram, as vítimas acionaram a Polícia Militar. Uma das vítimas vasculhou a propriedade e encontrou o Fiat Uno em uma lavoura de café.

Até o final dessa edição não havia suspeitas para autoria do crime. Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.