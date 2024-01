Banco do Nordeste lança edital para nova agência Inhapim

INHAPIM- O Banco do Nordeste lançou edital para locação de imóvel comercial em Inhapim, destinado à implantação de nova agência, seguindo o modelo “built to suit” (formato de locação no qual um imóvel é construído já prevendo as necessidades do futuro locatário).

Com a aprovação da Lei Complementar nº 185/2021, que altera o artigo 2º da Lei Complementar nº 125, a área de atuação do Banco do Nordeste foi ampliada em 84 novos municípios, sendo 81 municípios no Estado de Minas Gerais e outros (três municípios no Espírito Santo.

“Não sendo viável do ponto de vista da capacidade operacional a absorção desta área de atuação pelas agências próximas já existentes, e mediante estudo de viabilidade econômico-financeira desenvolvido, faz-se necessário a abertura de cinco novas agências no estado de Minas Gerais”, disse o Banco.

De acordo com o Banco do Nordeste, a locação de imóvel proporciona a obtenção de área adequada para a realização das atividades internas de cada unidade e para o atendimento dos clientes, no padrão e qualidade definidos institucionalmente, além de atender às normas de acessibilidade e de prevenção e combate a incêndio, bem como uma localização privilegiada face aos aspectos mercadológicos da região.

O imóvel deverá atender a algumas condições, como área construída privativa mínima de 270 m² para o imóvel. A agência de Inhapim deverá ser instalada preferencialmente em pavimento único (térreo). A quantidade de vagas do estacionamento deve ser dimensionada de acordo com a legislação urbana local.

No caso de aproveitamento de imóvel existente, a área poderá ser maior a depender de sua configuração e da divisão interna dos ambientes. No caso de imóvel novo, a área total construída também poderá ser maior que a especificada, respeitando-se as necessidades dos fluxos internos da agência bancária, a área mínima estabelecida para cada ambiente e os aspectos de segurança.

A prospecção do imóvel a ser locado deverá atender os perímetros a seguir: Inhapim (MG) – O perímetro considera como ponto inicial a interseção da Rua Higino Fernandes com a Rua Ver. Juquinha Alves. Segue na Rua Ver. Juquinha Alves até contornar à esquerda na Rua Alberto Azevedo. Segue por esta até contornar à esquerda na Rua Praça Padre Geraldo Homem de Faria. Segue pela Rua Padre Geraldo Homem de Faria até contornar à esquerda na Rua Coronel Antonio Fernandes. Segue pela Rua Coronel Antonio Fernandes e contorna à direita na Rua Geraldo Contador. Segue por esta até contornar à esquerda na Rua Padre Vigilato. Segue pela Rua Padre Vigilato contornado à esquerda na Praça Antonio Fernandes Filho. Contorna em seguida à direita na rua R. Higino Fernandes e segue até a Rua Ver. Juquinha Alves completando o perímetro.

Não serão considerados imóveis localizados próximos a bares e locais vulneráveis à prática de atos ilícitos ou a grandes terrenos baldios.

Os documentos de interessados serão recebidos à Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700 – Bloco E1-Térreo – Passaré Fortaleza – CE, até às 10h do dia 05 de fevereiro de 2024.

Atualmente, os empreendedores de Inhapim e outros municípios da região como Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Tarumirim e Ubaporanga são atendidos na agência Governador Valadares, inaugurada em 1° de dezembro de 2023. Com a instalação em Inhapim, a agência poderá absorver toda esta região e facilitar o acesso.