Avanço da vacinação e queda de casos de covid-19 impulsionam movimento na rodoviária

CARATINGA- Com a campanha de vacinação acelerada e a redução dos diagnósticos de covid-19, muitas pessoas estão se sentindo mais seguras para viajar. Por isso, o movimento no Terminal Rodoviário Carlos Alberto de Mattos, em Caratinga, vem aumentando gradativamente.

A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos é a responsável pela administração da rodoviária. O secretário José Carlos de Souza destaca que a movimentação tem se intensificado nos últimos meses. “Temos percebido que existe o aumento significativo de fluxo de pessoas, principalmente a partir do mês de maio, quando se evidenciou o aumento muito grande da vacinação e a redução dos casos de covid-19. As pessoas têm cumprido com os protocolos e sido orientadas pelo pessoal da Secretaria, para manter distanciamento, existe a distribuição de álcool em gel em todo terminal rodoviário e as empresas, em parceria com a própria prefeitura também têm exigido os protocolos sanitários”.

José Carlos reforça que todos os insumos necessários para higienização do espaço e de passageiros estão sendo disponibilizados. “Conclui-se que estamos vivendo um momento virtuoso com o aumento do fluxo de pessoas e que estão sendo orientadas, cumprindo os protocolos sanitários e todas as atividades necessárias para facilitar o fluxo, como limpeza, disposição de material de limpeza, papel toalha, álcool em gel, sendo oferecidos pela Prefeitura, garantindo segurança e evidenciando o trabalho para buscar a melhoria da qualidade de vida naquele ambiente”.

Maria Aparecida e a filha vieram de São Paulo para visitar a família e na tarde desta sexta-feira (29), estavam retornando para casa. Ela frisa a sensação de mais segurança para viajar. “Durante a pandemia permanecia fazendo a viagem, mas, estava mais preocupada. Ainda assim sempre me prevenindo. E permaneço me cuidando porque a pandemia ainda não acabou, está amenizando. Mais pessoas estão viajando, inclusive vim comprar a passagem e não encontrei”.

Marcos Camargo mora em Córrego Novo e viajou com destino a Teófilo Otoni. Ele também observa uma movimentação mais intensa. “O pessoal está começando a viajar mais, com mais confiança, acho que agora vai melhorar. Trabalho com construção civil, estava sempre viajando, mas sempre seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e prevenindo o máximo possível. Mas, ainda não pode abrir mão. É continuar se prevenindo, usando a máscara e nos cuidando”.