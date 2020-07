Auxílio Emergencial: 21.352 beneficiários e mais de R$ 14 milhões disponibilizados até junho em Caratinga

DA REDAÇÃO- O pagamento do Auxílio Emergencial segue em todo o País e com intensa movimentação das agências da Caixa Econômica Federal. Em Caratinga, conforme dados do Portal da Transparência do Governo Federal, até junho, o município contava com 21.352 beneficiários e o total disponibilizado foi de R$ 14.508.600,00. O valor corresponde a 25,05% da população, conforme o site.

NOVO CALENDÁRIO

O Governo Federal definiu o calendário de pagamento da quarta e da quinta parcelas. As datas são para as pessoas que fazem parte do grupo do Cadastro Único e dos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS, autônomos e desempregados. As parcelas serão pagas com valor integral, uma em julho e agosto, conforme o mês de nascimento do beneficiário, e a outra em agosto e setembro, seguindo a mesma lógica.

Para os integrantes do Programa Bolsa Família (PBF) os pagamentos das remessas 4 e 5 do Auxílio Emergencial, conforme o calendário habitual do programa já começaram a ser efetuadas na última segunda-feira (20).

O crédito para os demais grupos é dividido em lotes, conforme o cronograma de cadastro das pessoas no aplicativo ou site da Caixa. Apenas os beneficiários que estão no Lote 1 – os primeiros a receberem o Auxílio Emergencial, já em abril – terão a quarta parcela depositada em julho ou agosto. No entanto, o calendário é o mesmo para grupos que estão em etapas distintas dos pagamentos.

São outras três situações: quem recebeu o primeiro pagamento em maio agora terá a terceira parcela depositada; quem recebeu a primeira parcela em junho e até 4 de julho (que nos pagamentos seguintes formam um único bloco de junho) terá a segunda parcela na conta; e quem se cadastrou entre 17 de junho e 2 de julho receberá a primeira parcela.

Cidadãos nascidos em janeiro, considerando todos os lotes, tiveram os valores de R$ 600 ou R$ 1.200 transferidos para a Conta Social Digital ontem. Na sexta-feira (24), serão as pessoas nascidas em fevereiro, que receberão o Auxílio Emergencial.

A última parcela do Auxílio Emergencial para quem integra o Lote 1 será paga entre 28 de agosto, para quem nasceu em janeiro, e 30 de setembro, para quem faz aniversário em dezembro. O calendário é o mesmo para os demais lotes, que foram divididos nesse ciclo da seguinte maneira: quem recebeu o primeiro pagamento em maio agora terá a quarta parcela depositada; quem recebeu a primeira parcela em junho terá o crédito da terceira parcela na conta; e quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a segunda remessa.

Finalizadas as cinco parcelas do Lote 1, o pagamento seguinte diminui consideravelmente de público, passando para as pessoas que receberão da seguinte maneira, entre 9 de outubro e 13 de novembro: quem recebeu o primeiro pagamento em maio terá o crédito da quinta parcela na conta; quem recebeu a primeira parcela em junho terá a quarta parcela depositada; e quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a terceira remessa.

No último ciclo de pagamentos, os beneficiados receberão de 16 a 30 de novembro, sendo que o último lote receberá as parcelas quatro e cinco juntas, sendo quem recebeu a primeira parcela em junho terá a quinta parcela depositada e quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a quarta e a quinta remessas.

POR MAIOR VALOR DISPONIBILIZADO:

Caratinga- R$ 14.508.600,00

Inhapim R$ 5.307.000,00

Bom Jesus do Galho R$ 3.866.400,00

Ubaporanga- R$ 2.764.800,00

Piedade de Caratinga – R$ 2.520.600,00

Santa Bárbara do Leste – R$ 2.116.200,00

São Sebastião do Anta – R$ 1.941.600,00

Imbé de Minas – R$ 1.921.200,00

Vargem Alegre- R$ 1.596.600,00

São Domingos das Dores- R$ 1.354.200,00

Entre Folhas – R$ 1.343.400,00

Santa Rita de Minas – R$ 1.252.200,00

Pingo D’Água- R$ 1.017.600,00

Córrego Novo- R$ 634.800,00

POR QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS:

Caratinga- 21.352

Inhapim- 8.002

Bom Jesus do Galho- 5.489

Ubaporanga- 4.228

Piedade de Caratinga- 3.702

Santa Bárbara do Leste- 3.131

São Sebastião do Anta- 2.924

Imbé de Minas- 2.895

Vargem Alegre- 2.302

São Domingos das Dores- 2.122

Entre Folhas- 2.028

Santa Rita de Minas- 1.900

Pingo D’Água- 1.441

Córrego Novo- 914

POR PERCENTUAL DA POPULAÇÃO:

Piedade de Caratinga- 52,07%

São Sebastião do Anta- 50,95%

Imbé de Minas- 45,07%

Santa Bárbara do Leste- 40,76%

São Domingos das Dores- 39,24%

Entre Folhas- 39,19%

Bom Jesus do Galho- 35,73%

Vargem Alegre- 35,63%

Ubaporanga- 35,12%

Inhapim- 32,94%

Pingo D’Água – 32,60%

Córrego Novo- 29,23%

Santa Rita de Minas- 29,02%

Caratinga- 25,05%