Autotestes de covid ainda não estão à venda nas farmácias de Caratinga

CARATINGA- O Brasil já tem seis autotestes de covid-19 aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No entanto, ao contrário de algumas cidades, o produto ainda não está à venda nas farmácias de Caratinga, conforme apurado pela reportagem.

Para obter o registro, os autotestes foram avaliados quanto à segurança, o desempenho e o atendimento aos requisitos legais exigidos.

De acordo com informações da Anvisa, o autoteste é o produto que permite que a pessoa realize todas as etapas do exame, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional. Para isso, deve seguir atentamente as informações das instruções de uso, que possuem linguagem simples e figuras ilustrativas do seu passo a passo.

Ainda segundo a Anvisa, independentemente do resultado aferido, o uso de máscaras, a vacinação e o distanciamento físico devem ser mantidas já que reduzem as chances de transmissão do novo coronavírus.

Lista de autotestes aprovados, até o momento, pela Anvisa:

– Autoteste COVID-19 Ag, da Biosul Produtos Diagnósticos (tipo swab nasal)

– SGTi-flex COVID-19 Ag – SELF TEST, da Kovalent do Brasil (tipo swab nasal)

– SGTi-flex COVID-19 Ag – Autoteste, da Kovalent do Brasil (tipo swab nasal)

– Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno, da CPMH (Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos) (tipo swab nasal)

– Autoteste COVID Ag Detect, da Eco Diagnóstica (tipo swab nasal)

– Autoteste COVID Ag Oral Detect, da Eco Diagnóstica (saliva)