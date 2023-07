Atleta faz balanço de corridas

CARATINGA- O triatleta Breno Cardoso faz o balanço de duas corridas de rua que participou. Na Corrida dos Bombeiros de Ipatinga, em 18 de junho, ele fez o percurso de 5 km, alcançando o 18º lugar geral e 2° lugar na categoria com o tempo de 18 minutos e 54 segundos.

Já no Circuito Pace 3 de Corrida, no domingo, 2 de julho, Breno participou da segunda etapa na cidade de Santana do Paraíso. Na corrida de 10 km, ele conquistou o 9° lugar geral e a 1ª colocação em sua categoria com um tempo de 40 minutos e 27 segundos.

Breno Cardoso registra os agradecimentos aos patrocinadores Frical, Faveni, Nadinho’s Restaurante, LG Transportes, Essenza Manipulação, Café Rio Preto e Prefeitura de Caratinga (Bolsa Atleta de Caratinga). “O patrocínio é fundamental. Ter empresas que apoiam e acreditam no esporte é importante para garantir a participação dos atletas nas competições”.