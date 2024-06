Atleta de Caratinga é ouro e bronze em Paris

DA REDAÇÃO- O faixa marrom Filipe Dias Fernandes, atleta da Escola de Jiu Jitsu Jean Chaves/ Equipe Norfight foi medalha de ouro e bronze em uma competição internacional. Trata-se do Paris Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2024.

Filipe lutou em duas categorias, sendo Gi (com kimono) e No-GI (sem kimono), conquistando o 3° e 1° lugares, respectivamente.

O técnico Jean Chaves destaca que o resultado foi satisfatório e agradece ao apoio da Prefeitura de Caratinga, através do Programa Bolsa Equipe. “O Filipe lutou esse campeonato do órgão principal do Jiu-Jitsu no Brasil e no mundo, que é IBJJF. Foi um campeonato bem difícil, uma competição de alto nível e o Filipe conseguiu ficar numa boa posição”, finaliza.