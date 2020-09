Associação de surdos de Caratinga promove curso de Libras

CARATINGA – No Brasil, são cerca de 10 milhões de surdos, o que equivale a 5% da população. A condição acomete inúmeras pessoas em todo o mundo, mais especificamente 360 milhões, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). E, até 2050, a expectativa é de que esse número cresça para 900 milhões.

Com objetivo de tornar a Libras (Língua Brasileira de Sinais), mais difundida em meio a sociedade, tornando-a acessível para os surdos e atendendo as determinações das legislações atuais que, oficializam esta língua no Brasil, a ASCTGA (Associação de Surdos em Caratinga) resolveu promover um curso.

Além disso, o curso servirá também para angariar recursos para suprir as necessidades financeiras da Associação.

A comunidade surda de Caratinga, usuária da Libras, é composta por indivíduos surdos, alguns familiares, amigos, intérpretes da língua, e todos aqueles que por algum motivo, seja profissional ou não, se interessam pelas causas surdas, pela sua língua e cultura.

O curso acontecerá através de videoaulas em tempo real através da plataforma zoom, todas as sextas-feiras, exceto em feriados, das 19h às 22h.

As aulas começam no próximo dia 25, e terá carga horária de 36 horas, terminando no mês de dezembro. O valor do investimento é de R$ 150,00, que pode ser dividido em até três vezes.

O curso terá certificação validada pela associação, terá professores surdos acompanhados por interpretes de libras, as aulas online serão todas gravadas e disponibilizadas para acesso posterior para alunos inscritos.

As inscrições podem ser feitas pela secretária da Associação por meio do telefone (33) 99823-2823.