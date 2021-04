Assaltantes roubam em propriedade rural e fazem refém

Eles já foram identificados e estariam em um mata

BOM JESUS DO GALHO – Dois jovens, 23 e 27 anos respectivamente, são acusados de roubarem em uma propriedade rural no córrego do Monjolo, zona rural de Bom Jesus do Galho, e ainda fazer uma mulher de 41 anos de refém; O caso foi registrado pela PM nesta última terça-feira (6).

Uma das vítimas, 23, contou que estava com seu pai, sua mãe e sua irmã, quando três indivíduos armados chamaram a residência deles. O pai do jovem foi chamado na porteira pelos autores, que anunciaram o assalto. Nesse momento o jovem e sua irmã conseguiram fugir e acionaram a polícia.

Os indivíduos roubaram R$ 2 mil, um notebook e determinaram que a mãe do jovem entrasse no veículo durante a fuga.

Após a polícia ser acionada os militares encontraram com o veículo e iniciaram uma perseguição. Em dado momento, nas proximidades do trevo de acesso à cidade de Pingo-D´água, o condutor do veículo perdeu o controle direcional do automóvel e chocou-se contra uma árvore.

Após o acidente os três infratores fugiram a pé e entraram na mata às margens da rodovia, abandonando dentro do carro a vítima e alguns pertences, incluindo uma carteira com documentos de um deles, e parte dos bens subtraídos no roubo.

A vítima sofreu escoriações provocadas pelo acidente, e foi socorrida até o hospital Márcio Cunha e liberada posteriormente. Ela reconheceu dois dos três autores.

Foi acionado cerco e bloqueio para o rastreamento. Até o final dessa edição, de acordo com informações, os autores estariam em uma mata no munícipio de Córrego Novo e cercados pela PM, no entanto, ainda não tinham sido detidos.