Artista plástico homenageia Piter

Obra de Marko Santana retrata o Super Herói de Caratinga

CARATINGA- O artista plástico Marko Santana, mais uma vez, usou sua criatividade para dar um novo visual ao Bairro Santa Zita. Desta vez, ele escolheu ilustrar o caratinguense Pedro Rocha Filho, o saudoso Piter.

O espaço foi utilizado inicialmente para um entalhe em muro, com releitura de uma fotografia de Sebastião Salgado, retratando uma criança da Tribo Himba – Namíbia, que compõe ‘Gênesis’. No entanto, em janeiro do ano passado, após um trabalho de restauração para reparos na estrutura, a obra foi danificada. Agora, ele decidiu fazer uma nova homenagem, ao caratinguense, que faleceu em junho de 2019.

Os trabalhos que tiveram início na noite de terça-feira (1°), seguiram pela madrugada e na manhã de ontem, as pessoas que passavam pelo local já contemplavam o muro, que transmite perfeitamente como Piter ficou conhecido na cidade. Com a roupa de Super Herói e a pose imponente, Piter, uma espécie de protetor da cidade, que por anos lhe acolheu.