Dia das mães

O dia em homenagem às mães é precioso. Data que deve ser aclamada pelo valor incomparável da mãe.
Ela espera um filho com carinho e esperança. Imagina como será, que carinha ele terá, que sorriso seus lábios desenharão.
Depois, ele chega. A felicidade toma conta de sua alma. Carregar o filho é como carregar um tesouro.
Nasce aí o amor de mãe. O amor mais sincero, verdadeiro e divino. A mãe dá a vida e segue a vida do filho pela estrada inteira durante todo o tempo. Tudo o que a mãe deseja é ver a felicidade do filho. Tudo o que pode causar alegria ao filho, ela promove e até inventa. Isto mesmo. A mãe inventa, descobre e busca no infinito os motivos de fazer o filho feliz.
Mãe é o colo que aquece e manda a tristeza ir embora. É abraço forte e, ao mesmo tempo, delicado que dá coragem e demonstra a ternura que outros abraços não conseguem imitar. É conselho na hora certa. Previne e alerta e indica caminhos certos que levam à recompensa. É luz que nunca se apaga. Sempre acesa para que a escuridão não chegue. É lua na noite escura. Sua presença sempre lembra a presença de Deus a nos falar da vida eterna. Ela reza pelos filhos. A oração é forte, cheia de fé no desejo de alcançar. E alcança. O filho cuja mãe reza por ele, tem sempre a proteção do alto e recebe graças, bênçãos e milagre.
Na verdade, a mãe é o maior presente que Deus nos dá, mostrando como Ele nos ama.
Um poema de Carlos Drumond de Andrade para festejar as mães e lhes agradecer pelo amor que só ela sabe oferecer.
Para sempre
Por que Deus permite
que as mães vão se embora.
Mãe não tem limite
É tempo sem hora,
Luz que não se apaga
Quando sopra o vento
E chuva desaba.
Veludo escondido
na pele enrugada,
Água pura, ar puro
Puro pensamento.
Morrer acontece
Com o que é breve e passa
Sem deixar vestígio.
Mãe na sua graça
É eternidade.
Porque Deus se lembra,
Mistério profundo,
De tirá-la um dia.
Fosse eu rei do mundo
Baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
Mãe ficará sempre
Junto de seu filho.
E ele, velho embora,
Será pequenino
Feito um grão de milho.
Felicidade para todas as mães. Que Deus faça morada no coração delas.
Marilene Godinho