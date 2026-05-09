Dia das mães

O dia em homenagem às mães é precioso. Data que deve ser aclamada pelo valor incomparável da mãe.

Ela espera um filho com carinho e esperança. Imagina como será, que carinha ele terá, que sorriso seus lábios desenharão.

Depois, ele chega. A felicidade toma conta de sua alma. Carregar o filho é como carregar um tesouro.

Nasce aí o amor de mãe. O amor mais sincero, verdadeiro e divino. A mãe dá a vida e segue a vida do filho pela estrada inteira durante todo o tempo. Tudo o que a mãe deseja é ver a felicidade do filho. Tudo o que pode causar alegria ao filho, ela promove e até inventa. Isto mesmo. A mãe inventa, descobre e busca no infinito os motivos de fazer o filho feliz.

Mãe é o colo que aquece e manda a tristeza ir embora. É abraço forte e, ao mesmo tempo, delicado que dá coragem e demonstra a ternura que outros abraços não conseguem imitar. É conselho na hora certa. Previne e alerta e indica caminhos certos que levam à recompensa. É luz que nunca se apaga. Sempre acesa para que a escuridão não chegue. É lua na noite escura. Sua presença sempre lembra a presença de Deus a nos falar da vida eterna. Ela reza pelos filhos. A oração é forte, cheia de fé no desejo de alcançar. E alcança. O filho cuja mãe reza por ele, tem sempre a proteção do alto e recebe graças, bênçãos e milagre.

Na verdade, a mãe é o maior presente que Deus nos dá, mostrando como Ele nos ama.

Um poema de Carlos Drumond de Andrade para festejar as mães e lhes agradecer pelo amor que só ela sabe oferecer.

Para sempre

Por que Deus permite

que as mães vão se embora.

Mãe não tem limite

É tempo sem hora,

Luz que não se apaga

Quando sopra o vento

E chuva desaba.

Veludo escondido

na pele enrugada,

Água pura, ar puro

Puro pensamento.

Morrer acontece

Com o que é breve e passa

Sem deixar vestígio.

Mãe na sua graça

É eternidade.

Porque Deus se lembra,

Mistério profundo,

De tirá-la um dia.

Fosse eu rei do mundo

Baixava uma lei:

Mãe não morre nunca,

Mãe ficará sempre

Junto de seu filho.

E ele, velho embora,

Será pequenino

Feito um grão de milho.

Felicidade para todas as mães. Que Deus faça morada no coração delas.

Marilene Godinho