Arquiteta e modelo relatam o sucesso de suas carreiras no Conectados com Marcy Lopes

CARATINGA – Duas mulheres de sucesso em suas carreiras profissionais participaram do Conectados com Marcy Lopes dessa semana, a arquiteta Rafaela Bragança e a modelo Thalia Gomes

Rafaela e Thalia são muito amigas, por isso o entrosamento na entrevista mesmo sendo de áreas diferentes.

Rafa, como é conhecida, falou da sua paixão pela arquitetura, da sua atuação no gerenciamento de obra e do atendimento on-line onde tem clientes em todo país.

Thalia, além de trabalhar como modelo, também é influenciadora e microempreendedora.

As perguntas da “Caixa Misteriosa” fizeram as meninas darem muitas risadas e enrolarem um pouco na hora de responder, mas deu tudo certo e o programa ficou muito interessante.

