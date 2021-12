CARATINGA/VARGEM ALEGRE- A frase que dá título à esta reportagem é de uma música do Frejat. Os versos dizem “Desejo que você tenha a quem amar/E quando estiver bem cansado/Ainda exista amor pra recomeçar/Pra recomeçar”.

E tomadas por esse sentimento, que três noivas entrevistadas pelo DIÁRIO, relatam suas histórias em torno do sonho do matrimônio. Duas delas tiveram a oportunidade por meio de um casamento comunitário promovido pela Prefeitura de Vargem Alegre. A outra entrevistada precisou adiar o casamento por três vezes, tendo por um dos motivos, a pandemia de covid-19.

“Uma nova vida”

Fabiana Ferreira Oliveira, 33 anos, tem três filhos. Ela afirma que o sonho do casamento era antigo. “Surgiu para nós a oportunidade de casar, toda mulher tem o sonho de vestir de noiva, de entrar na igreja lá na frente e do seu noivo estar esperando. Esse sempre foi o meu sonho, 10 anos morando juntos, parece que a gente dá até uma desanimada, mas, o sonho sempre está ali, guardado. Com essa oportunidade eu disse, vou casar então!”.

Ela acredita que o momento representa o retrato da felicidade. “Eu e meu marido estamos muito felizes por a Cilinha ter nos proporcionado isso, de casar uma festa muito bonita, com buffet, a entrada da igreja, aquele tapete lindo vermelho, que é sonho de toda noiva. Estou muito feliz, me ver vestida de noiva, ter aquele dia que todo mundo é feliz, um dia de princesa, você vai no salão, arruma, faz a maquiagem. É um dia só da gente, muito bom, muito feliz mesmo”.

As coisas vão se transformando, as dificuldades vão vindo, com filhos, casa… O sonho vai se distanciando… Mas, o importante é acreditar, como destaca Fabiana. “Achamos que nunca vamos conseguir realizar esse sonho, mas, graças a Deus, agora eu consegui realizar. É tanta felicidade…Meu marido está muito feliz, ele conseguiu terno, experimentou várias vezes, está muito ansioso também com o casamento. É um sonho também dele de casar”.

Fabiana Ferreira fez questão deixar sua declaração para o marido. “Sou muito grata por Deus ter colocado ele no meu caminho, uma pessoa muito boa, muito maravilhosa. Sou muito feliz ao lado do meu esposo Custódio, ele é uma ótima pessoa, todo mundo conhece. Fico muito feliz em realizar esse sonho junto com ele, um sonho que sonhamos juntos. É só agradecer a Deus por ter colocado ele no meu caminho. Amo muito ele, é muito bom, uma ótima pessoa e esposo”.

Para Fabiana, 2022 representa para ela uma nova experiência com o casamento. “2022 representa para mim o casamento. Começar casada, uma nova experiência, uma nova vida, um novo recomeço, porque esse 2021 foi meio turbulento na minha vida. Mas, Deus está no controle da minha vida sempre e Ele colocou as coisas tudo no lugar. Graças a Deus, com essa realização, com o casamento, em 2022, com certeza, Deus tem preparado coisas muito melhores”.

“Felicidade que não cabe no peito”

Sara Machado Silva, 18 anos relembra que conheceu o marido em julho. “Começamos a conversar, me apaixonei por ele e ele se apaixonou por mim. Então, tomamos a decisão de casar. Noivamos, mas, antecipamos, fomos para Entre Folhas, depois para morar juntos já de uma vez”.

Ela afirma que desde que surgiu a oportunidade de se casar, foi uma mistura de sentimentos. “Estou muito feliz, inclusive, bem ansiosa, perdi até peso (risos). Mas, é felicidade, não foi por tristeza, meu marido é um homem incrível”. Fico muito feliz, eu não imaginava que ia fazer festa, íamos casar só no cartório. Quando surgiu essa oportunidade, eu disse: “Amor, vamos agarrar, né?”. Ele aceitou na hora. Eu vi como eram os preparativos, com maior carinho, fazendo tudo bonitinho. A festa dos sonhos, estou muito feliz. Quando experimentei o meu vestido… eu não estava pensando em casar com vestido de noiva. Quando eu cheguei lá, olhei, eu não acreditava: esse é o meu vestido… O meu olho até brilhou, então, pensei, tenho que casar assim mesmo (risos)”.

Sara também fez questão de deixar sua mensagem para o esposo. “A mil por hora. É uma felicidade que não cabe no meu peito, porque acho que quando amamos alguém, queremos estar do lado até ficar velhinho, até morrer, né. Amo muito ele. É uma pessoa muito incrível, que veio para trazer mesmo a minha felicidade. Acho que Jesus olhou e falou: “Vou colocar esse cara na vida da Sara, para os dois se completarem e viverem felizes, juntos”. Porque eu estava precisando de uma pessoa assim, doidinha, que nem eu (risos). Deus preparou tudo de acordo. É uma pessoa brincalhona, um bom marido”.

Agora, casada, ela faz os seus votos para o novo ano que se aproxima. “Eu não imaginava, está sendo uma experiência nova, que é uma realização maravilhosa. Eu falei com Deus que eu queria começar o 2022 com o pé direito, queria começar diferente, queria ter um novo 2022 tanto para minha vida espiritual, tanto para tudo, algo extraordinário. Falei com Deus: minha família, minha casa, as portas estão abertas para Ele, que Ele é o centro do nosso relacionamento e da nossa família”.

“Tivemos a maior certeza que queríamos ficar juntos”

Laura Xavier é de Caratinga. Ela relembra que precisou adiar o casamento por algumas vezes, até chegar ao grande dia. “Quando decidimos casar, foi no final de dezembro de 2019. Só falei com meu noivo para marcar a data, ele não tinha me pedido em casamento ainda não, mas, estávamos juntos já tinha quase seis anos, já era uma coisa certa. Marcamos, começamos a olhar a questão de fornecedores, fechamos o buffet, local, som e tudo. Fechamos, aí em março de 2020 veio a pandemia. Como estávamos marcados para outubro, na época pensamos que talvez seria só alguma coisinha, isso vai passar”.

No entanto, no mês de julho, ela decidiu adiar, tendo em vista a situação epidemiológica devido à covid-19. No entanto, outra situação inesperada acabou mudando os planos do casal. “Estava todo mundo adiando, avisei a todos os setores e consegui a data do dia 30 de Janeiro. Mudei a data, consegui mudar com todos os fornecedores, só que igreja não tinha o horário que eu queria, mas, não tinha importância. Só que o Dia dos Pais eu descobri que estava grávida, pensei assim: “Nossa, em janeiro, eu casar assim”. Eu estaria com sete meses, então, decidi adiar novamente o casamento e decidi jogar isso lá para o final de 2021. Não quis arriscar no início do semestre porque eu estava de resguardo”.

Apesar dos obstáculos, finalmente, Laura conseguiu uma nova data com os fornecedores. O sonho se realizou. “Era difícil, pois, eu queria uma data e o fornecedor não podia, para rescindir o contrato era muito complicado, porque é um dinheiro alto que se perde. Marcamos dia 21 de novembro de 2021, deu tudo certinho. Só que naquela semana foi uma loucura, tive que alugar uma tenda, porque estava chovendo a semana toda. Na hora que eu entrei na igreja não estava chovendo, mas, quando eu saí caiu aquele pé d’água”.

Laura se recorda de toda a expectativa em torno do sonho do casamento. “Quando eu adiei na primeira vez, relaxei, porque eu estava olhando tudo, mas, eu tinha muita coisa que eu já tinha comprado. Dei aquela relaxada com aquele pensamento, tem muito tempo ainda. Quando eu engravidei, até desanimei. Mas, todo mundo falando que eu tinha que casar agora, mas, eu não queria porque não ia sair do jeito que eu planejava. Depois que eu ganhei, pensei assim, a partir de julho vou voltar a mexer com as coisas. Comecei a ficar ansiosa e olhar tudo, quando deu no mês eu comecei a ficar super ansiosa, ansiedade, aquela loucura, terminava de ver o que que faltava, o que eu tinha esquecido, olhando com cerimonial, marcando reunião. Nossa, eu falei assim, depois que finaliza nos sentimos até mais relaxados, porque a cobrança, a ansiedade, vai tomando conta da gente”.

Ela afirma que conseguiu se organizar em relação aos convidados. “Minha sorte que no início eu só tinha feito uma lista, mas eu não tinha chegado a enviar os convites, porque fiquei naquela, como em julho de 2020 eu estava assim: “Mando fazer os convites ou não mando?”. “Chamo os padrinhos ou não chamo?”. Estava tudo muito incerto, porque em agosto que o comércio começou a melhorar e a regularizar, mas, não tinha vacina. Mas, eu cheguei a fazer uma lista e depois fui diminuir essa lista sem as pessoas ficarem sabendo, reduzir um pouco de convidados porque resolvemos mudar o local, fazer em um sítio, local aberto, por essa questão”.

Com a nova data e a melhoria dos indicadores, eles conseguiram convidar mais pessoas especiais. “Reduzimos o número de convidados e no final aumentamos a lista de convidados, pois, vimos que esse ano foi de melhoras com a vacina, praticamente todos os meus convidados estavam com a segunda dose, então, minha sorte foi essa, que eu não tinha feito as entregas desses convites”.

Apesar de tudo ter acontecido de uma forma que não havia sido planejada pelo casal, Laura acredita que o final foi feliz. “Agora, começar o 2022 casada, já com uma filha, a minha filha tem oito meses. Acabamos antecipando as coisas, a nossa vontade era de ter filhos, mas, na época não tínhamos esse pensamento de imediato, queríamos casar, curtir um ao outro e, depois, pensar. Acabou que a Luiza veio, foi muito bom porque assim nós tivemos a maior certeza que queríamos ficar juntos mesmo”.

